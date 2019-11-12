Общество

Григорий Турчин призвал прокуратуру пристально следить за чистотой процедуры голосования за главу Пскова

Депутат Григорий Турчин призвал прокуратуру обратить пристальное внимание на чистоту процедуры предстоящего голосования по вопросу об избрании главы Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 31-й внеочередной сессии гордумы, об этом он сообщил на сегодняшней сессии гордумы.

Напомнив, что в прошлый раз при избрании главы была использована система цветных ручек, он отметил, что сегодня будет использована иная система контроля за тем, кто как голосовал.

Он призвал гордуму голосовать за его кандидатуру. «Сегодня вам выбирать, какой будет гордума, сможет ли она удовлетворять интерес или будет беззубым рудиментом муниципальной власти», - отметил он.

«Согласно уставу города, высшая власть города - гордума, а не отдельные высокопоставленные чиновники. Население часто сталкивается с чванством и отписками. Думайте, что вы хотите в будущем. Я готов направить свой опыт и профессионализм на искоренение существующих проблем города», - заключил он.

Напомним, 13 ноября в Пскове в рамках внеочередной сессии Псковской городской Думы проходят выборы главы Пскова. На этот пост претендуют исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и депутат гордумы Григорий Турчин.