Общество

Военный комиссар Пскова поздравил с 95-летием ветерана ВОВ

12 ноября военный комиссар города Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев поздравил ветерана Великой Отечественной войны, полковника запаса Николая Сорокина с 95-летием и вручил юилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военном комиссариате Пскова и Псковского района, Николай Сорокин воевал в воинском звании «лейтенант» на Северо-Западном, втором Прибалтийском и Ленинградском фронтах, получил 2 ранения, награжден орденом «Красной Звезды» за участие в боевых операциях по уничтожению Курляндской группировки немцев.

После войны награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За Победу над Германией» и юбилейными наградами.