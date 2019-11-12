Общество

В Псковской области увеличат размер пенсионных выплат

В Псковской области произойдет увеличение пенсий. Как 13 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила сенатор от Псковской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, размер выплат увеличится больше чем на 500 рублей.

«Конституцией определено, что пенсия - компенсация утраченного заработка. Кроме того, ни один пенсионер не может получать пенсию ниже прожиточного минимуму. С января 2019 года этот минимум в Псковской области будет выше федерального и составит 9529 рублей, - отметила Елена Бибикова. - Кроме того, с 1 января проиндексируются страховые пенсии. То есть выплата составит около 10 тысяч. А с 1 апреля будет индексация социальных пенсий».

«В Совете Федерации все знают и прекрасно понимают, что увеличение пенсии - необходимо», - заключила Елена Бибикова.