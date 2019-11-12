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Общество

Псковские депутаты выделили средства на на приобретение рубильной машины

13.11.2019 16:53|ПсковКомментариев: 0

Очередные изменения в городской бюджет внесены решением депутатов Псковской городской Думы на сессии 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Речь идет о выделении 922 тысяч рублей Службе благоустройства города на приобретение рубильной машины. Как пояснил начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Николай Баринов, измельчение одного кубометра веток в специализированной организации стоит 1,8 тысяч рублей. При этом ежегодно городская Служба благоустройства утилизирует около 10 тысяч кубометров древесины. В связи с этим покупка техники необходима и выгодна муниципалитету. 

При этом параметры бюджета не меняются. На 922 тысячи рублей уменьшается бюджетные ассигнования, предусмотренные управлению строительства и капитального ремонта администрации города Пскова на капитальный ремонт жилищного фонда (нераспределенный резерв). 

В ходе обсуждения вопроса ряд депутатов поинтересовались, куда будут девать щепу, которая будет образовываться после измельчения веток. Николай Баринов пояснил, что для этого планируется вырыть специальный котлован.

Теги: #Гордума #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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