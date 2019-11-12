Общество

Псковские депутаты выделили средства на на приобретение рубильной машины

Очередные изменения в городской бюджет внесены решением депутатов Псковской городской Думы на сессии 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Речь идет о выделении 922 тысяч рублей Службе благоустройства города на приобретение рубильной машины. Как пояснил начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Николай Баринов, измельчение одного кубометра веток в специализированной организации стоит 1,8 тысяч рублей. При этом ежегодно городская Служба благоустройства утилизирует около 10 тысяч кубометров древесины. В связи с этим покупка техники необходима и выгодна муниципалитету.

При этом параметры бюджета не меняются. На 922 тысячи рублей уменьшается бюджетные ассигнования, предусмотренные управлению строительства и капитального ремонта администрации города Пскова на капитальный ремонт жилищного фонда (нераспределенный резерв).

В ходе обсуждения вопроса ряд депутатов поинтересовались, куда будут девать щепу, которая будет образовываться после измельчения веток. Николай Баринов пояснил, что для этого планируется вырыть специальный котлован.