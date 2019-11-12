Общество

Командир добровольческого отряда ПсковГУ «СДОбром»: Любой труд должен быть вознагражден

Наш сегодняшний собеседник - командир студенческого добровольческого отряда Псковского государственного университета «СДОбром» Камила Шакирова. Она расскажет, как и зачем стала заниматься волонтерством и нужно ли поощрять волонтеров за работу.





- Почему вы решили стать волонтером?

- Когда поступила в университет четыре года назад, поняла, что нужно разбавить учебную деятельность чем-то более интересным, тем, что приносит пользу мне самой и кому то еще. Вот тогда поняла, что волонтерство самый подходящий вариант, ведь заниматься только учебой не всегда продуктивно.

- Какой вид волонтерства вам ближе всего? Почему?

- Мне ближе всего волонтерство социальной направленности, так как я учусь на социального работника, понимаю что можно совмещать полезное с приятным. Это помогает больше углубиться в направление на котором я учусь.

- Как проходит обучение и сплочение коллектива?

- Сплочение волонтеров происходит прямо на самих мероприятиях. Так как мероприятия бывают разных направлений, то и волонтеры на них приходят разные и отовсюду: с различных факультетов, колледжей, техникумов и школ. Они начинают знакомиться друг с другом прямо на мероприятии. Это полезно, ведь они увеличивают круг общения и после ходят на волонтерство уже с новоиспеченными друзьями.

- Что обычно является мотивацией для студентов, когда они становятся волонтерами?

- Чтобы студент захотел «волонтерить», нужно несколько составляющих:

Интересное мероприятие, на котором волонтеру захочется быть и оказывать помощь.

Важность мероприятия. При выборе мероприятия волонтер отталкивается от своих гуманистических убеждений, но он все равно должен понимать, что будет действительно полезен.

Важный фактор - это поощрение волонтеров, ни одно мероприятие не должно быть организовано без поощрения. В какой форме поощрить волонтеров решает сам организатор. Конечно, речь идет не о материальном вознаграждении, а о питании, благодарностях или приятных сувенирах.

Конечно, мы понимаем, что волонтерство - это действия добровольного характера, но все же нужно учитывать, что любой труд должен быть вознагражден.