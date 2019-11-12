Общество

Елену Полонскую поздравили с избранием главой города: Теперь у Пскова женское лицо

Глава городской администрации Александр Братчиков поздравил Елену Полонскую с тем, что она стала главой Пскова, и пожелал успехов. «Могу сказать, что администрация города будет вам всячески помогать. Надеюсь, что оставшиеся 2,5 года до следующего срока избрания главы пройдут плодотворно», - отметил он.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов заявил, что он «очень рад». «Много сомнений было и переживаний у Елены Александровны. Мы - команда, очень горжусь этим, а Елену Александровну поздравляю и надеюсь, что она достойно будет управлять нашим городом. Теперь у Пскова женское лицо», - сказал депутат.

Между тем Елена Полонская еще раз поблагодарила депутатов за оказанное доверие. «Прошедшие полгода были показательны для нас, уверена, что мы продолжим работу одной большой командой на благо Пскова, в не зависимости от партийной принадлежности. Я верю всем и сомнений в вас у меня нет. Хочу нам всем вместе пожелать плодотворной работы на благо Пскова. Вместе мы - 25 рук и 25 голосов», - заключила она.