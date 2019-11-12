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Общество

В Порхове вспоминают подвиг партизана Константина Чеховича

13.11.2019 19:31|ПсковКомментариев: 0

В Порхове прошло памятное мероприятие, приуроченное к годовщине проведения одной из крупнейших партизанских диверсий времён Великой Отечественной войны – 13 ноября 1943 года партизан Константин Чехович при помощи местных жителей взорвал городской кинотеатр, в котором находились около 700 фашистских солдат и офицеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов. 

Главными участниками памятной акции стали школьники и живой свидетель тех событий - 93-летняя порховичка Евгения Михайлова. Модератором мероприятия, на котором старшеклассникам рассказали о героическом прошлом, выступил депутат областного Собрания Геннадий Григорьев, возглавлявший в 2013 году в статусе депутата районного собрания рабочую группу, созданную для выяснения обстоятельств совершения беспрецедентного подвига, долгое время остававшимся безымянным.

«Расследование началось по инициативе депутатов регионального парламента в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», - отметил Геннадий Григорьев. - Как ни странно, но подрыв фашистов в кинотеатре в Порхове оказался стёртым из истории Великой Отечественной войны, а имя исполнителя этого беспрецедентного подвига долгие годы ставилось под сомнение».

Восстановить историческую справедливость удалось во многом благодаря участию депутатов. Как вспоминает Геннадий Григорьев, документы, хранящиеся в Порховском районном музее, давали основания полагать, что организатором подрыва выступал Константин Чехович, но нужны были дополнительные подтверждения имеющихся фактов. Их удалось получить из воспоминаний родственников партизана и свидетельств местных жителей – члены рабочей группы лично опрашивали порховичей, помнящих события военных лет. Неопровержимым доказательством стали архивные документы, предоставленные в ответ на депутатский запрос.  

«Когда мы первый раз обратились в архив, оказалось, что с документов по партизанской диверсии в Порхове ещё не снят гриф секретности, - рассказал Геннадий Григорьев. – Направили письмо в Германию, но оттуда тоже не получили информации. Спустя время вице-спикер областного Собрания Борис Полозов, в те годы курирующий проект «Историческая память», направил депутатский запрос в Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Полученные материалы подтверждают участие Константина Чеховича в подрыве здания кинотеатра в Порхове в ноябре 1943 года».

В ходе общения со школьниками Геннадий Григорьев подробно рассказал о судьбе партизана-подрывника. В самом начале войны Константин Чехович ушел на фронт, но попал в плен. В августе 1941 года он смог бежать из фашистского лагеря и примкнул к партизанскому отряду. Подрыв кинотеатра готовился более двух лет. Для осуществления диверсионного плана Константин Чехович поселился в Порхове под видом мирного жителя, женился на порховичке, а затем, демонстрируя лояльность к оккупантам, устроился на работу администратором в кинотеатр, в здании которого кроме кинозала размещался фашистский штаб. Не вызывая подозрений у немцев, Константин Чехович каждый день проносил под одеждой взрывчатку.

Помощницей партизана была 15-летняя порховичка Евгения Михайлова, работавшая в кинотеатре уборщицей. Вдвоем им удалось пронести в здание 64 кг взрывчатки. Несмотря на преклонный возраст, Евгения Васильевна хорошо помнит подробности подготовки к подрыву кинотеатра. Своими воспоминаниями она поделилась со школьниками.

После совершённого акта возмездия партизану и его семье удалось бежать. Вернувшись в партизанский отряд, Константин Чехович был назначен командиром штаба 2-го отряда 7-ой Ленинградской партизанской бригады.

В память  о Константине  Чеховиче порховские школьники, участвующие во всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия», возложили цветы к мемориальной доске, открытой в честь партизана-героя в Порхове в 2013 году.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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