Общество

Елена Бибикова рассказала о жестких мерах, способных увеличить количество врачей в Псковской области

Сенатор от Псковской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что поможет увеличить количество врачей в регионе. Свое мнение она озвучила 13 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Нехватка квалифицированных специалистов - одна из основных проблем нашего региона. Особенно это касается, например, врачей. На 10 тысяч человек приходится 1,2 врача, - отметила Елена Бибикова. - Но с 1 июля введена новая форма заключения договора на бюджетное обучение наших абитуриентов. По этой форме жители Псковской области направятся учиться в учебные медицинские учреждения по тем направлениям, которые требуются. И там введены достаточно жесткие меры, если выпускник не вернется в регион. Надеюсь, эта мера сможет поспособствовать».