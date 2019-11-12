Общество

В Псковской области завершается прием заявок на конкурсе для туроператоров «Серебряное ожерелье - детям»

Завершается прием заявок на участие в конкурсе для туроператоров Псковской области «Серебряное ожерелье - детям». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, подать заявку можно еще успеть до 15 ноября.

«К участию приглашаются туроператоры Псковской области, которые уже реализуют туристские маршруты в рамках межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье России", а также те, кто еще только планирует стать участником проекта», - отметили в пресс-службе.

Также в администрации добавили, что цель конкурса - выявления лучших туристских маршрутов для детей на территории Псковской области в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

Финал конкурса будет проведен в период с 9 по 17 декабря 2019 года в форме очной защиты, а туристские маршруты победителей будут включены в единый информационный каталог «Серебряное ожерелье - детям». Каталог будет издан тиражом не менее 3 тысячи экземпляров к началу туристского сезона 2020 года.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте комитета по туризму Псковской области.