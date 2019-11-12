Общество

К отключению электроэнергии на Завеличье привели несанкционированные земляные работы

К отключению электроэнергии на Завеличье привели несанкционированные земляные работы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской энергокомпании.

«К отключению привели несанкционированные земляные работы на Киселева, 8, не согласованные с энергетиками. Повреждена кабельная линия. Бригада энергетиков уже работает, сейчас будет перезапитывание», - сообщили в пресс-службе организации, добавив, что восстановить энергоснабжение в микрорайоне планируется в течение часа.

Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Завеличья перестали работать светофоры, а также пропал свет в жилых домах и зданиях. В частности, это коснулось части Рижского проспекта, ул. М. Горького, Петровской, Коммунальной и Народной.