Общество

Акция «Подари заключенному книгу» стартовала в Псковской области

Во всемирный день Добра Псковской региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России объявляет акцию «Подари заключенному книгу»! «Главная задача акции — собрать и переслать книги людям, находящимся в местах лишения свободы.

«Почти у каждого в домашней библиотеке есть замечательные, но уже прочитанные книги, которым можно подарить вторую жизнь. В письмах из различных исправительных учреждений, которые приходят на адрес Общественной наблюдательной комиссии Псковской области, люди часто упоминают о том, что хорошие, умные книги в местах лишения свободы ценятся очень высоко, но получить их там весьма непросто — во многих изоляторах, тюрьмах и колониях библиотечные фонды очень скудные и десятилетиями не обновляются», - пояснили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации юристов.

Между тем, хорошая литература помогает пристальнее всматриваться в себя, сохранить и развивать себя как личность. Книги помогают заключенным сохранить человеческое достоинство, чтобы остаться человеком в непростых условиях неволи», - добавили в организации.

Акция продлится с 13 ноября по 2 декабря (по рабочим дням). Итоги будут подведены 3 декабря, в Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник.

Книги можно принести по адресу: г. Псков ул. Ленина, 7 с 9.00 до 17.00 (по рабочим дням).

Телефон для справок — 8 953 235 67 67.