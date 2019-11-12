Общество

Скончалась псковский историк и краевед Антонина Тарасова

13 ноября на 73-м году жизни скончалась историк, краевед Антонина Тарасова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране культурного наследия Псковской области.

Антонина Тарасова родилась в 1947 в Латвии. Окончила исторический факультет Псковского государственного педагогического университета. Тарасова долгие годы возглавляла Псковское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, оставаясь впоследствии постоянным членом Совета регионального отделения. Более 10 лет Антонина Тарасова посвятила работе в ГБУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

Она много лет занималась просветительской работой, принимала активное участие в организации мероприятий посвященных популяризации культурно-исторического наследия области, конференций, региональных конкурсов для детско-юношеской аудитории. В последние годы Антонина Тарасова являлась бессменным участником краеведческих мероприятий проводимых Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василёва.

За многолетнюю плодотворную работу по пропаганде и сохранению наследия Псковской области Антонина Тарасова была награждена почетной грамотой министерства культуры Российской Федерации, почетной грамотой государственного комитета Псковской области по культуре.

Комитет выражает соболезнования родным и близким Антонины Тарасовой.