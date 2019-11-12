Общество

Энергетики за 46 минут восстановили нарушенное экскаватором электроснабжение в Пскове

Энергетики оперативно восстановили нарушенное экскаватором электроснабжение в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале «Россети Северо-Запад», в 19.00 на пульт диспетчера РЭС-5 «Северных ЭС» Псковского филиала «Россети Северо-Запад» поступил сигнал о нарушении нормальной работы кабельной линии 6 кВ, питающей один из центральных районов Пскова.

На устранение технологического нарушения незамедлительно была направлена оперативно-выездная бригада. Повреждение кабельной линии было обнаружено возле дома 8 по ул. Киселева, где спецтехника сторонней организации ООО «ЭкспрессСтрой» вела не согласованные с электросетевой организацией земляные работы, что и привело к повреждению кабеля. После оперативных переключений электроснабжение потребителей было восстановлено в 19.46 в полном объеме.

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Сумма ущерба, причиненного электросетевой организации в результате инцидента, будет установлена в ближайшее время, информация о нарушении правил проведения земляных работ в непосредственной близости от кабельной линии, которая является объектом жизнеобеспечения, будет направлена в соответствующие органы.

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Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что на проведение земляных работ в охранных зонах кабельных сетей, которые находятся на балансе электросетевой организации, необходимо соответствующее согласование. Разрешение от энергетиков необходимо получать даже в том случае, когда работы производятся на внутренней ведомственной территории. При выемке грунта в охранной зоне кабельной линии должен присутствовать представитель местного РЭС. Строгие требования продиктованы не только тем, что несогласованные действия могут нарушить работу энергооборудования, а значит, приведут к отключению потребителей. В первую очередь, пренебрежение правилами электробезопасности чревато серьезной угрозой для жизни и здоровья персонала.

Проведение работ в охранных зонах ЛЭП регламентируется правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). За нарушение правил и повреждение электрических сетей предусмотрена административная и материальная ответственность. Данные об инцидентах в охранных зонах ЛЭП передаются в органы правопорядка (в отношении физлиц) и в региональное отделение Ростехнадзора, если речь идет об организациях.

Электросетевое предприятие предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный) .