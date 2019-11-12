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Общество

С 15 ноября лыжи и сноуборды можно будет перевозить в пригородных поездах бесплатно

14.11.2019 09:21|ПсковКомментариев: 0

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в целях популяризации здорового образа жизни возобновляет действие акции «Зимний бонус», уже ставшей традиционной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в период с 15 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи, размеры которых превышают по сумме трех измерений 180 см.

Напомним, согласно новым «Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», вступившим в силу 12 августа 2014 года, весь спортивный инвентарь можно размещать на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не нарушал условия проезда других пассажиров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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