Общество

Европа Плюс запускает «неделю №1»

Благодаря постоянным слушателям Европа Плюс снова стала лидером среди радиостанций. Ежедневно «радиостанцию номер один» слушают более 10,5 миллионов человек. В связи с этим, Европа Плюс приготовила для своих слушателей «неделю №1».

С 18 по 24 ноября каждый день в эфире радиостанции будут разыгрываться подарки.

В 9:20, 12:20 и 18:20 слушайте эфир и участвуйте в розыгрыше сета №1.

А если при этом еще и правильно ответить на вопрос ведущего, можно получить подарок - годовой абонемент на все мероприятия, поддерживаемые Европой Плюс.

Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1