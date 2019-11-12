Общество

Кадастровая палата предлагает воспользоваться услугами удостоверяющего центра для получения сертификата электронной подписи

Все больше возможностей получают люди, использующие электронную подпись. Для чего нужна цифровая подпись? Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева.

Прежде всего, ее использование упрощает пользование государственными услугами на портале «Госуслуги» и иных государственных и муниципальных сайтах. Для работы с системой межведомственного электронного взаимодействия, сдачи отчетности в налоговые органы, отправки банковских и иных документов через интернет, исполнении государственных и муниципальных функций и при совершении иных юридически значимых действий наличие усиленной квалифицированной электронной подписи является обязательным условием. Обращаем внимание, что это касается как юридических, так и физических лиц.

«В режиме on-line можно поставить объект недвижимости на государственный кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет, направить таможенную декларацию», - объяснила Наталья Тимофеева.

Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно. Он действителен на всей территории страны. Электронная подпись позволяет получать и представлять документы в электронном виде.

Гарантом подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи выступает квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный нашим аккредитованным Удостоверяющим центром.

Одним из самых доступных способов получения электронной подписи - это обращение в Удостоверяющий центр кадастровой палаты.

Стоимость получения квалифицированный сертификата ключа проверки электронной подписи ниже среднерыночной и составляет 700 рублей. Срок действия сертификата– 15 месяцев.

Для получения электронной подписи необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru;

2. Оформить заявку в личном кабинете.

После подтверждения личности квалифицированный сертификат становится доступным в личном кабинете для последующей работы.

По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112) 649301 доб. 2123, по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru или придти в офис филиала по адресу: г. Псков, ул.Рабочая, д.11.