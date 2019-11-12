Общество

В России задумали возродить советские профилактории для алкоголиков

В Госдуме предложили возродить лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), чтобы более эффективно бороться с алкоголизмом. С таким предложением выступил Геннадий Онищенко («Единая Россия»), передают «Известия».

По словам Онищенко, в России более 3 миллионов человек с диагнозом «алкоголизм». При этом очень многие не встают на учет, но фактически больны и зависимы от спиртного. Они вредят не только себе, но и опасны для окружающих - Онищенко уверен, что такие граждане нуждаются в «принудительном лечении с изоляцией».

Онищенко рассказал, что готов разработать соответствующий документ, если инициативу одобрят авторы законопроекта о возвращении вытрезвителей. Он отметил, что в СССР было два типа ЛТП - первый исключительно для осужденных, второй - при психиатрических больницах. Он добавил, что учреждения должны финансироваться государством, но услуги для пациентов стоит сделать платными. Парламентарий отметил, что точную копию советских ЛТП делать не нужно — стоит изучить опыт других стран.

Один из соавторов законопроекта, депутат Александр Хинштейн («Единая Россия») сказал, что поддерживает создание ЛТП, но напомнил, что изоляцию граждан в учреждениях могут расценить как нарушение конституционных прав. Партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев отметил, что алкоголизм не является основанием для изоляции гражданина от общества.

В Минздраве сообщили, что инициатива в ведомство не поступала, но выразили готовность изучить её с привлечением экспертного сообщества. Там отметили, что в России применяется «комплексный лечебно-реабилитационный подход к организации оказания медицинской помощи пациентам с наркологическими расстройствами».

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков напомнил, что во времена СССР лечебно-трудовые профилактории в основном существовали в системе МВД, куда пациентов направляли по решению суда — их лечили трудотерапией. Он уверен, что ЛТП не способствуют снижению доли заболевших, а пребывание в заключении не дает человеку навыки и ориентиры, которые помогли бы отказаться от алкоголя. Сегодня ЛТП существуют лишь в Белоруссии, Туркменистане и Приднестровье.