Общество

В День доброты псковская команда «Молодежки ОНФ» запустила в социальных сетях флешмоб добрых дел

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области организовали акцию, посвященную Всемирному дню доброты, который отмечается 13 ноября, и запустили флешмоб добрых дел в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Активисты ОНФ вышли на улицы Пскова, чтобы поздравить прохожих с праздником. Молодые люди вручили жителям города символ праздника – сердце, на котором написаны добрые слова и пожелания.

«Всемирный день доброты - это отличный повод напомнить людям о том, как важно уделить немного времени окружающим людям и сделать доброе дело. Мы раздали прохожим символические сердца и передали эстафету добрых дел», - рассказала участница региональной команды «Молодежки ОНФ» Анна Смирнова.

Общественники предложили жителям города отметить праздник добрым делом и принять участие во флешмобе в социальных сетях. Для этого нужно рассказать о совершенном добром деле в социальных сетях с хэштегами #ДеньДобра #Молодежкаонф60.