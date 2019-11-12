Общество

Петр Крупеня поздравил Елену Полонскую с избранием на пост главы Пскова

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поздравил Елену Полонскую с избранием главой города Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Петр Крупеня отметил, что сегодняшняя должность Елены Александровны – это высокое доверие и большая ответственность, и высказал уверения, что накопленный за годы работы в депутатском корпусе и жизненный опыт позволит ей реализовать все намеченные планы.

Также руководитель следственного управления пожелал Елене Полонской успехов в ответственной деятельности во главе Пскова.