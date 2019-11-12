Общество

Псковская делегация участвует в конференции ПАСЗР в Вологде

Под председательством спикера Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова в Вологде начала работу 57-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, на парламентский форум приехали спикеры и депутаты законодательных органов субъектов Северо-Западного федерального округа. В парламентской конференции также участвуют первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства области Антон Кольцов, вице-губернатор Эдуард Зайнак, главный федеральный инспектор в Вологодской области Виктор Мирошников, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко, а также председатели законодательных органов власти, возглавлявшие Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России в разные годы.

На правах действующего председателя ПАСЗР Александр Котов открыл конференцию и обратился к коллегам: «Благодарю за такой теплый прием и возможность провести наше заседание на славной вологодской земле. На конференции присутствуют делегации всех одиннадцати регионов Северо-Запада. Мы правомочны начать работу».

С приветственным словом от лица исполнительной власти к делегатам конференции обратился первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства области Антон Кольцов. Он поздравил парламентариев с 25-летним юбилеем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, отмечаемым в этом году.

«Мы не случайно встретились на вологодской земле. По инициативе Законодательного Собрания Вологодской области была создана парламентская ассоциация, которая сегодня плодотворно работает, и можно уверенно сказать, что парламентское объединение стало эффективной площадкой для конструктивного сотрудничества законодателей Северо-Запада», - отметил Антон Кольцов.

После завершения официальной части председатель ПАСЗР Александр Котов открыл пленарное заседание. В повестку 57-й Конференции ПАСЗР включено более 30 вопросов. Парламентарии рассмотрят проекты законов, направленные на совершенствование федерального законодательства, и обращения в федеральные органы власти. В рамках конференции также пройдёт торжественное заседание, посвящённое 25-летию ПАСЗР.