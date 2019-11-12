Общество

Законодательные инициативы псковских депутатов поддержаны Парламентской Ассоциацией Северо-Запада

Законодательные инициативы Псковского областного Собрания депутатов получили одобрение парламентариев всех субъектов Северо-Запада - решение в поддержку разработанных псковичами законопроектов принято на 57-й конференции ПАСЗР в Вологде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского парламента, проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» учитывает различия туроператоров в части численности туристов в сфере выездного туризма – документ, направленный на поддержку небольших региональных туроператоров, был разработан на основании обращения к парламентариям представителей туриндустрии.

Представляя коллегам законодательную инициативу псковского парламента, спикер областного Собрания Александр Котов пояснил, что суть законопроекта заключается в снижении для туристических фирм, имеющих небольшой туристический поток, размера взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

«Проект закона рассматривался на заседании комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму с привлечением представителей туриндустрии, и получил одобрение», - подчеркнул Александр Котов.

Действующими нормами федерального законодательства минимальный размер взноса определён в размере 50 тысяч рублей для туроператоров, обслуживающих не более 10 тысяч туристов в год. Поправками в федеральное законодательство предлагается снизить минимальную планку количества туристов до 1 тысячи человек и установить для таких туроператоров ежегодный платёж в размере 15 тысяч рублей. Взнос в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма для компаний, обслуживающих не более 5 тысяч туристов в год, предложено установить в размере 30 тысяч рублей.

Участниками конференции также поддержана законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Законопроектом предлагается предусмотреть несколько видов ответственности депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ в случае предоставления ими сведений о своих доходах и расходах с ошибками.

«Речь идёт о допущенных неточностях, которые не несут цели сокрытия каких-то сведений, которые необходимо предоставлять по закону, - уточнил Александр Котов. - Сейчас за такие ошибки законом установлен один вид ответственности – досрочное прекращение депутатских полномочий. На наш взгляд, это неправильно, нужно дать возможность в таких случаях исправить непреднамеренно допущенные неточности».

В предложенной псковичами редакции закона возможные меры ответственности разграничиваются. Депутату, предоставившему ошибочные сведения, может быть вынесено предупреждение, также он может быть освобождён от занимаемой должности и осуществления полномочий на постоянной основе. Такая законодательная норма уже действует в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов.

Принятие порядка о применении мер ответственности предлагается отнести к полномочиям соответствующих комиссий законодательных органов.

Поддержанные ПАСЗР законодательные инициативы Псковского областного Собрания депутатов направлены для рассмотрения на федеральном уровне.