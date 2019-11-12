Общество

Великолучане недоумевают: управляющей компании нет, а квитанции на оплату есть

В Великих Луках граждане, проживающие в Северном микрорайоне, за октябрь получили странные квитанции за коммунальные услуги от некой УК «Дружба-сервис». Хотя до 1 октября 2019 года управлением данными домами занималась ООО «УК Дружба», позднее переименованная в ООО «Надежда».

Великолучане возмущены, ведь в этой платежке напутано все, начиная от фамилий и заканчивая количеством проживающих. Более того, в счете отсутствуют начисления за тепло и воду. Граждане пишут свои вопросы и выражают недоумение в социальных сетях, а также обращаются в правоохранительные органы. Пояснения дала и администрация Великих Лук.

«До 1 октября 2019 года управлением данными домами занималась ООО «УК Дружба», позднее переименованная в ООО «Надежда». В связи аннулированием лицензии по управлению многоквартирными домами ООО «УК Дружба» (приказ комитета по региональному контролю и надзору Псковской области № 348-ОД от 13.09.2019 года), администрацией города Великие Луки было принято решение о проведении собраний граждан с целью отбора новой управляющей организации.

Поскольку данные собрания были признаны несостоявшимися, администрация города Великие Луки приняла решение о проведении конкурса по отбору новой управляющей организации. В настоящий момент дата проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации в отношении указанных многоквартирных домов назначена на 29 ноября 2019 года. До момента отбора управляющей организации данные многоквартирные дома находятся под управлением ООО «Надежда», в обязанности которой входит этими домами», - сообщается на сайте муниципалитета.

В связи со всем вышеизложенным, распространение квитанций от имени ООО «УК Дружба-Сервис» является неправомерным.

Поэтому администрация города Великие Луки призывает жителей города обращать пристальное внимание на то, от имени кого прислана квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг.