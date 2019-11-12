Общество

Великолучанин-алиментщик оплатил долги, чтобы не расстаться с автомобилем

Житель Великих Лук исполнил алиментные обязательства и выплатил задолженность перед детьми, чтобы не расстаться с автомобилем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФССП, на исполнении в ОСП г. Великие Луки в отношении должника находилось два исполнительных производства о взыскании с него алиментных платежей. Каждое производство на детей от двух предыдущих браков.

Алиментные платежи оплачивались им не регулярно, от чего постоянно накапливалась задолженность. По одному производству долг составлял более 100 тысяч рублей, по другому свыше 65 тысяч рублей.

В отношении данного должника судебным приставом-исполнителем был вынесен запрет на регистрационные действия с его автотранспортом, а так же постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Кроме того, недавно судебным приставом-исполнителем был наложен арест на автомобиль должника. По предварительной оценке стоимость арестованного автомобиля составила около 300 тысяч рублей. При этом, должник был предупреждён о том, что в случае, если он не предпримет меры к погашению долга, автомобиль будет передан на реализацию.

Чтобы не допустить продажи своей машины отец-должник уже через неделю погасил всю сумму задолженности по алиментным платежам перед своими детьми. В общей сумме около 170 тысяч рублей.

Арест с автомобиля снят. Исполнительные производства окончены.