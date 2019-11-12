Общество

ТРК «Акваполис» готовится главной распродаже года

Начиная с этой субботы стартуют мероприятия, которые будут организованы в поддержку «Черной пятницы 2019» в ТРК «Акваполис».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в субботу, 16 ноября, в 16.00 каждый сможете стать участниками TS Show (Top Shop Show) в ТРК «Акваполис». Специальными гостями нового проекта «Акваполиса» станут финалистки «Мисс Россия - Мисс Псков 2019».

В рамках модного проекта будут презентованы новые коллекции от магазинов:

- Mango

- Serginnetti

- Buble Gum

Также, будут разыграны бесплатные билеты в космический парк и другие призы и подарки.

Праздник состоится в центральном атриуме. Вход свободный.