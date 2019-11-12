Общество

В Пскове отдел специального назначения «Зубр» отметил профессиональный праздник

Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области отметил очередную годовщину со дня создания, по случаю чего провел день открытых дверей для школьников, а также по многолетней традиции почтил память боевых товарищей, отдавших свои жизни в 2000 году во время командировки на Северный Кавказ. Об этом Псковской Ленте Новостей собщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В этот день в гости к бойцам спецназа приехали ученики нескольких средних школ Пскова. Школьникам рассказали об истории образования отдела, и какое оружие и средства защиты стоят на вооружении спецназа. Дети с удовольствием примерили экипировку и взяли в руки щиты.

В спортивном зале ребятам показали приемы рукопашного боя, а также продемонстрировали тактику задержания преступника, в том числе вооруженного, научили основам самозащиты при различных видах нападений.



Завершился этот день для школьников чаепитием со сладостями.

Ежегодно в свой профессиональный праздник бойцы спецназа «Зубр» по традиции вспоминают сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга, посещают места захоронения товарищей и возлагают цветы к их могилам.

Напомним, первые спецподразделения УИС были образованы 29 лет назад, в нашем регионе чуть позже – в этом году «Зубру» исполнилось 28. Помимо службы в колониях области, «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков в Москве при попытке государственного переворота, выполнял задачи по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.