Общество

В Псковской области на 12,6% увеличилось число раскрытых преступлений участковыми уполномоченными

В Псковской области на 12,6% увеличилось количество раскрытых преступлений участковыми уполномоченными.

Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области Евгений Алушков на пресс-конференции 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основная масса правонарушений, с которыми приходится сталкиваться участковым - причинение побоев, нарушение паспортного режима, мелкое хулиганство.

Так, в 2019 году по региону более 700 обращений к участковому уполномоченному полиции было связано с причинением побоев, 860 граждан привлечено за нарушение паспортного режима, а также почти 2 тысячи преступлений было связано с мелким хулиганством.

Евгений Алушков отметил, что за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах было привлечено около 5 тысяч граждан.