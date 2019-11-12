Общество

В Псковской области на учетах состоят более 5 тысяч лиц

В Псковской области на учетах состоят более 5 тысяч лиц. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области Евгений Алушков на пресс-конференции 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Евгений Алушков отметил, что на учетах находятся как ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления (760 человек), так и лица, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, а также лица, склонные причинить побои в ходе семейно-бытовых отношений.

Евгений Алушков также обратил внимание на то, что основная задача участковых уполномоченных полиции - рассмотрение писем, жалоб, обращений граждан. В 2019 году было рассмотрено около 51 тыс. заявлений. Стоит отметить, что количество таких жалоб увеличилось, так в прошлом году зафиксировано 50 700 обращений граждан.

«Число обращений растет. Граждане доверяют участковым и обращаются со своими жалобами и проблемами», - подчеркнул спикер.

По словам Евгения Алушкова, основными темами в жалобах граждан граждан являются семейные конфликты, шум в ночное время, ненадлежащее содержание домашних животных.