Общество

Около 60% псковичей знают своих участковых

Около 50% личного состава участковых уполномоченных полиции Псковской области - сотрудники, проработавшие в ведомстве менее 3 лет, отсюда проблема незнания гражданами своих участковых. Такое мнение высказал начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области Евгений Алушков на пресс-конференции 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для информирования граждан об участковых уполномоченных, прикрепленных к тому или иному участку, в отделениях УМВД два раза в год проводится акция «Задай вопрос участковому».

По словам Евгения Алушкова, анализ анкетирования показывает, что около 60% граждан знают своих участковых.

В ходе беседы спикер также заявил, что на сегодняшний день в Псковской области 18 вакантных мест на должность участковых.

В основном, потребность в таких кадрах характерна для Пскова.

Евгений Алушков подчеркнул, что нехватка кадров «выливается» в колоссальную нагрузку - у некоторых участковых она двойная.

Отметим, что на сегодняшний день в Псковской области несут службу 192 участковых уполномоченных полиции.