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Несколько способов предотвратить развитие рака шейки матки

Онкологические заболевания - это настоящий бич 21-го века, один из главных медицинских страхов у людей. Даже появился термин «канцерофобия», что дословно означает «боязнь рака». Это явление вызвано многими факторами. Один из них - агрессивные виды рака способные унести жизни за очень короткий промежуток времени.

Что мы знаем о раке шейки матки?

Рак шейки матки – один из таких видов рака, которые развиваются в течение короткого времени и часто обнаруживаются на 3-ей или 4-й стадии. Часто пациенты стараются в этом случае пройти лечение за рубежом.

Немного статистики и фактов о раке шейки матки:

Во всем мире регистрируется около полумиллиона новых случаев заболеваний раком шейки матки и 240 тыс. женщин ежегодно умирают от этой болезни.

Наиболее распространенный возраст, в котором у женщин регистрируется рак шейки матки – 47 лет.

47% женщин в возрасте до 35 лет, у которых обнаружили рак , имели распространенный вариант рака на поздних стадиях.

В 90% случаев рака шейки матки у женщин был выявлен вирус папилломы человека (ВПЧ).

Онкогенные штаммы вирусов, те, которые в большинстве случаев выявляли у больных раком женщин - 16-18 типы.

Курение повышает вероятность заболевание раком шейки матки.

В группе риска заболевания раком шейки матки находятся женщины, начавшие половую жизнь до 16 лет. ВОЗ сообщают, что женщины, имевшие за всю жизнь от 10 половых партнеров, болеют раком шейки матки в 3 раза чаще.

Барьерные средства контрацепции, в том числе мужские кондомы, не обеспечивают необходимый уровень защиты от ВПЧ.

Роль гормональных оральных контрацептивов во влиянии на степень риска на данный момент окончательно не ясна.

В странах восточной Европы наблюдается рост заболеваемости этим видом рака.

Выживаемость после установки диагноза рака по стадиям: I – 78.1%, II- 57%, III- 31,8, IV – 7,8%.

Что предлагает современная медицина в борьбе с раком шейки матки?

В целом вырисовывается довольно не радужная картина по поводу рака шейки матки на первый взгляд, с учетом роста заболеваемости. Но врачи-ученые сообщают некоторые факты, которые могут немного развеять пессимистические настроения.

Во-первых, рост заболеваемости раком шейки матки может быть связан не с тем, что им больше болеют, а с тем, что его стали чаще выявлять ,в том числе и на тех стадиях, на которых он вполне поддается излечению и выживаемость достаточно высока. Такое явление наблюдалось в западных странах, когда был внедрен ПАП-тест. Сначала наблюдался рост количества случаев диагностики рака, а затем это количество выровнялось. Сейчас такой рост наблюдается в восточной Европе, потому, что этот тест относительно недавно стали внедрять.

Вторая причина для оптимизма - это собственно сам ПАП-тест. ПАП-тест или мазок Папаниколау позволяет определить предраковое состояние шейки матки или рак на ранней стадии cancer in situ. Мазок с поверхности шейки матки тщательно изучается поl микроскопом на предмет наличия патологических клеток. Современные рекомендации говорят, что этоn скрининг должен проходится всеми женщинами после начала половой жизни через 3 года либо по достижению 21 года. Затем его следует сдавать каждый год. Если в течение 3-х лет подряд результаты этого теста не выявляют патологий, ПАП-тест можно проходить 1 раз в 2-3 года. Этого достаточно для того чтобы внимательно следить за состоянием шейки матки и не пропустить стадию рака, поддающуюся лечению.

Кроме того, сейчас доступна модификация этого теста SurePath BD, созданная в США. Главное отличие от предыдущей модификации заключается в том, что материал сразу помещается в жидкую среду, а затем центрифугируется для отделения клеток. Этот метод является более информативным, поскольку есть возможность сохранить все клетки перед непосредственным исследованием, а также выявить вирус ВПЧ.

Прививка от рака шейки матки

Прививка от вируса папилломы – является эффективным способом профилактики рака шейки матки, хотя и не является панацеей.

Эту прививку рекомендуется делать по достижению подросткового возраста, поскольку именно в подростковом возрасте из-за частой смены половых партнеров повышен уровень частоты заражения вирусом.

Прививка не может защитить человекам абсолютно от всех видов вируса, поэтому ежегодные проверки и посещение гинеколога являются обязательными.

Профилактические прививки способны только предотвратить заражение. На данном этапе известно разработках лечебных вакцин, которые помогут избавиться от ВПЧ.

Компания Genticel разрабатывала терапевтическую вакцину GTL001. Цель этой вакцины ликвидация заболевания. Эта вакцина способна стимулировать выработку определенных белков, которые будут действовать против вируса и опухоли.

Также на данный момент известно о неплохих результатах разработки еще одной вакцины против ВПЧ - Tipapkinogen Sovacivec .Были показаны неплохие результаты относительно типа 16, инфекции была подавлена в 40% случаев. Эта вакцина состоит из измененного вируса коровьей оспы в комбинации с несколькими генами, кодирующими части некоторых типов онкогенных вирусов и человеческий интерлейкин. Эти гены должны стимулировать клеточный иммунитет, который будет работать против живых вирусов.

Сегодня обнаружение рака шейки матки уже не приговор. Всегда есть шанс обратиться за надежной качественной медицинской помощью за рубеж. В израильских клиниках работают светила мировой медицины. Лечение рака шейки матки в клинике Ассута пройдет согласно современных протоколов и с привлечением новых технологий.