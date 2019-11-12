Общество

Вся Псковская область меня поддерживала - Сергей Закревский об участии в конкурсе «Народный участковый»

Вся Псковская область меня поддерживала, и я чувствовал эту поддержку, рассказал старший участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Пушкиногорскому району Сергей Закревский на пресс-конференции 14 ноября, комментируя свое участие в конкурсе «Народный участковый», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Закревский пояснил, что в подобном конкурсе он участвовал первый раз. «Руководство выбрало меня как участника в этом конкурсе», - рассказал он.

В результате Сергей Закревский стал победителем на региональном, и представил Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый».

Сергей Закревский уверен, что его победа на региональном этапе заключается в доверии граждан.

Напомним, голосовать в рамках финального этапа IX Всероссийского конкурса «Народный участковый» можно было до 10 ноября, а 15 ноября состоится награждение победителя. По итогам голосования Сергей Закревский занял 18 место.

«Меня поддерживала вся область, писали СМС, переживали. Хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживал», - выразил слова благодарности жителям Псковской области Сергей Закревский.

Стоит отметить, что в этом году участковый из Псковской области на всероссийском конкурсе поднялся на 4 позиции выше, по сравнению с предыдущим годом.