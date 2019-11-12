Общество

Псковичей приглашают на отдых в санаторий «Янтарный берег»

Самый крупный санаторий Калининградского взморья - санаторий «Янтарный берег» приглашает псковичей на отдых и лечение. По информации отдела реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг Псковского облсовпрофа, стоимость размещения с питанием и лечением в третьем корпусе в 2 местном номере 1900 рублей в сутки.

Санаторий «Янтарный берег» расположен на берегу Балтийского моря и окружен красивым лесопарком, где уже сам воздух является одним из лучших лекарств. Из окон спальных корпусов можно любоваться морем и слушать шум прибоя.

Спальные корпуса соединены теплыми переходами с лечебницей, столовой, гимнастическим и танцевальным залами.

Специализация санатория: заболевания органов кровообращения; дыхания; желудочно-кишечного тракта; болезни опорно-двигательного аппарата; заболевания нервной системы.

Санаторий оснащен современным гимнастическим и лечебным оборудованием, является методической базой всех здравниц Калининградской области для внедрения передовых методов лечения и диагностики.

В уникальном кабинете применяют методы релаксации - хождение по янтарной крошке, массаж янтарными массажерами.

Пребывание в янтарной пирамиде, кабинках, соответствующая аудиопрограмма в сочетании с аэроионотерапией оказывает выраженный эффект при лечении опорно-двигательного аппарата, нервной системы, заболеваний щитовидной железы.

Лечебная минеральная вода (питьевая - натриево-хлоридная малой минерализации, для минеральных ванн - натриево-хлоридно-бромная) поступает из скважин, находящихся на территории санатория на глубине от 200 до 1200 м, торфяные грязи (месторождение «Горелое»), целебный морской воздух - все это оказывает благотворное влияние на органзм человека. Диагностическое отделение санатория позволяет не только уточнить диагноз пациента, но и отслеживать динамику проводимого лечения.

По вопросу бронирования можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.