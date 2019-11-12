Общество

16 ноября в Псковском облсовпрофе состоится финал второго сезона проекта «Танцетерапия»

16 ноября в 15.00 в большом зале Псковского облсовпрофа состоится финал второго сезона профсоюзного проекта «Танцетерапия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, за титул команды-победительницы, а также «серебряного» призера танцевальных соревнований будут бороться две команды: «Адреналин» (первичная профсоюзная организация великолукской межрайонной больницы) и «Фиалки» (сборная активистов профсоюза работников образования Локнянского района).

На гала-концерте финалисты покажут новые танцевальные постановки в стиле «Диско», «Самба», которые были отрепетированы уже с сентября этого года на базе отдыха «Пушкиногорье». А также повторят танцы, которые стали лучшими на прошлом этапе. Кроме того на финале выступят и команды, не прошедшие в финал: «Удовольствие» (первичная профсоюзная организация перинатального центра Псков) и команда «УМВДшечки» (первичная профсоюзная организация УМВД России по Псковской области), которая приняла решение участвовать в финале как приглашенные гости со своими новыми постановками.

Напомним, что в полуфинале «Танцетерапии», который состоялся 6 мая 2019 года, был определен и обладатель приза зрительских симпатий – через зрительское голосование в зале и в группе Псковского облсовпрофа ВКонтакте. 16 ноября 2019 года он будет назван и награжден.

В гала-концерте проекта «Танцетерапия» будут участвовать и приглашенные коллективы: хореографический коллектив «Сударушки», студия танцев «Что-то новое», и певицы, активисты профсоюза госучреждений и социального обслуживания Анатолий Орлов и Андрей Максимов.

Прийти на финал «Танцетерапии» 16 ноября могут все желающие - посмотреть концерт, поддержать участников. Вход свободный. Также будет идти прямая трансляция в нашей группе в ВК.

Добавим, что финал третьего молодежного сезона проекта «Танцетерапия» состоится в 14 декабря.