Общество

«Народный контроль» выявил нарушения требований поверки весов в магазинах Пскова

«Народный контроль» проверил соблюдение требований поверки весового оборудования в торговых сетях Пскова. Рейд прошел 14 ноября в нескольких магазинах и на одном из рынков города. В нем приняли участие активисты «Единой России», представители СМИ и регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, начали общественники с посещения рыбного магазина на улице Воровского и сразу выявили несоответствие средств измерений установленным требованиям о поверке. Также они побывали на рынке, расположенном на улице Коммунальной, и тоже не нашли у предпринимателей весов с необходимыми свидетельствами, исключение – контрольные весы. На той же улице активисты посетили два магазина разных торговых сетей и снова выяснили, что обязательная поверка весового оборудования в Псковском ЦСМ не пройдена.

«Народные контролеры» проводят рейд с целью отразить реальную картину в этой сфере. Говоря о результатах сегодняшнего выезда, можно констатировать, что мы почти не увидели правильных весов. Получается, что потребитель не защищен, - прокомментировал региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат областного Собрания Анатолий Тиханов. – Конечно, мы рекомендовали продавцам сделать поверку весов, не дожидаясь визита контролирующих органов с полномочиями налагать штрафы».

Он также отметил, что по итогам мониторинга будет составлен отчет на имя координатора федерального партпроекта «Народный контроль», депутата Госдумы Анны Кувычко. Кроме того, обращения по поводу выявленных нарушений планируется направить в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.