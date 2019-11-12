Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодние программы для детей
Мембранные сапоги Nordman
Где переобуть машину?
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Кто такие шабашники?
Да будет свет!
Где отпраздновать корпоратив?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Идеальное авто в Автотим
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Реконструкция тротуара за «депутатские» деньги
Регион на таблетках
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 12.11.2019 13:451 Никакой разницы между кровными и приемными детьми нет - история семьи, удочерившей ребенка-сироту 14.11.2019 17:310 Вся Псковская область меня поддерживала - Сергей Закревский об участии в конкурсе «Народный участковый» 14.11.2019 17:201 На научной конференции озвучили подробности зверств эстонских карателей под Псковом 14.11.2019 17:011 «Народный контроль» выявил нарушения требований поверки весов в магазинах Пскова 14.11.2019 17:010 16 ноября в Псковском облсовпрофе состоится финал второго сезона проекта «Танцетерапия» 14.11.2019 16:490 День пожарной и электробезопасности прошел в Псковском гуманитарном лицее
 
 
 
Самое популярное 11.11.2019 17:364 Три главных упражнения, которые помогут сохранить здоровье пенсионерам 12.11.2019 13:349 Соседка доцента-убийцы: Она лишь плакала, когда он кидал ее со всей дури по комнате 13.11.2019 11:2436 Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции. ВИДЕО 12.11.2019 11:405 Бонапарт Соколов: что помнят в Пскове о рыцаре-убийце с Мойки, 82 13.11.2019 17:2355 Главой города Пскова избрана Елена Полонская
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Народный контроль» выявил нарушения требований поверки весов в магазинах Пскова

14.11.2019 17:01|ПсковКомментариев: 1

«Народный контроль» проверил соблюдение требований поверки весового оборудования в торговых сетях Пскова. Рейд прошел 14 ноября в нескольких магазинах и на одном из рынков города. В нем приняли участие активисты «Единой России», представители СМИ и регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, начали общественники с посещения рыбного магазина на улице Воровского и сразу выявили несоответствие средств измерений установленным требованиям о поверке. Также они побывали на рынке, расположенном на улице Коммунальной, и тоже не нашли у предпринимателей весов с необходимыми свидетельствами, исключение – контрольные весы. На той же улице активисты посетили два магазина разных торговых сетей и снова выяснили, что обязательная поверка весового оборудования в Псковском ЦСМ не пройдена.

«Народные контролеры» проводят рейд с целью отразить реальную картину в этой сфере. Говоря о результатах сегодняшнего выезда, можно констатировать, что мы почти не увидели правильных весов. Получается, что потребитель не защищен, - прокомментировал региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат областного Собрания Анатолий Тиханов. – Конечно, мы рекомендовали продавцам сделать поверку весов, не дожидаясь визита контролирующих органов с полномочиями налагать штрафы».

Он также отметил, что по итогам мониторинга будет составлен отчет на имя координатора федерального партпроекта «Народный контроль», депутата Госдумы Анны Кувычко. Кроме того, обращения по поводу выявленных нарушений планируется направить в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 773 человека
14.11.2019, 17:430 Состоялся отборочный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 14.11.2019, 17:310 Вся Псковская область меня поддерживала - Сергей Закревский об участии в конкурсе «Народный участковый» 14.11.2019, 17:201 На научной конференции озвучили подробности зверств эстонских карателей под Псковом 14.11.2019, 17:081 В Псковской области давно не фиксировалось случаев применения оружия участковыми против граждан
14.11.2019, 17:030 Уголовное дело возбудили псковские таможенники по факту уклонения от уплаты таможенных платежей 14.11.2019, 17:011 «Народный контроль» выявил нарушения требований поверки весов в магазинах Пскова 14.11.2019, 17:010 16 ноября в Псковском облсовпрофе состоится финал второго сезона проекта «Танцетерапия» 14.11.2019, 16:490 День пожарной и электробезопасности прошел в Псковском гуманитарном лицее
14.11.2019, 16:460 Псковичей приглашают на отдых в санаторий «Янтарный берег» 14.11.2019, 16:420 300 тысяч рублей лишилась псковичка, поддавшись на уговоры мошенников 14.11.2019, 16:320 Несколько способов предотвратить развитие рака шейки матки 14.11.2019, 16:261 Около 60% псковичей знают своих участковых
14.11.2019, 15:490 Гламурной фотосессией побаловали себя конкурсантки «Мини Мисс» 14.11.2019, 15:420 В Псковской области на профилактических учетах состоят более 5 тысяч лиц 14.11.2019, 15:390 Первой организации межпарламентского сотрудничества в России исполнилось 25 лет 14.11.2019, 15:360 В псковском филиале Почты России прокомментировали инцидент с нападением на почтальона
14.11.2019, 15:290 В Псковской области на 12,6% увеличилось число раскрытых преступлений участковыми уполномоченными 14.11.2019, 14:520 В Пскове отдел специального назначения «Зубр» отметил профессиональный праздник 14.11.2019, 14:503 Великолучанин-алиментщик оплатил долги, чтобы не расстаться с автомобилем 14.11.2019, 14:440 Престольный праздник прошел в храме Космы и Дамиана с Гремячей горы. ФОТО
14.11.2019, 14:370 Единственный в России Rolls Royce Silver Spur был найден в псковском сарае и продан за 300 тысяч рублей 14.11.2019, 14:320 Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту 14.11.2019, 14:141 Виктор Остренко о XIV Псковских архивных чтениях: Все материалы конференции должны быть предоставлены не только российскому сообществу, но и международному 14.11.2019, 14:080 Мужская команда колледжа ПсковГУ стала победителем первенства города по баскетболу
14.11.2019, 13:540 ТРК «Акваполис» готовится главной распродаже года 14.11.2019, 13:480 Валерий Кузьмин о XIV Псковских архивных чтениях: Рассекреченная информация может серьезно помочь в работе историков, публицистов и педагогов 14.11.2019, 13:461 Псковская область в лидерах в СЗФО по сбору урожая 14.11.2019, 13:380 Россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев - опрос
14.11.2019, 13:271 Завтра в Псков прибудет чудотворная икона «Благоуханный цвет» 14.11.2019, 13:220 На XIV Псковских архивных чтениях Наталья Ильина рассказала о роли студентов в период ВОВ 14.11.2019, 13:161 Интерактив: Дорога Заянье - Шавково разрушается большегрузами, и никому нет дела! 14.11.2019, 13:020 Фальшивые пятитысячные купюры обнаружены в финансовом учреждении Пскова
14.11.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 14.11.2019, 12:540 Законодательные инициативы псковских депутатов поддержаны Парламентской Ассоциацией Северо-Запада 14.11.2019, 12:540 Великолучане недоумевают: управляющей компании нет, а квитанции на оплату есть 14.11.2019, 12:420 Псковская делегация участвует в конференции ПАСЗР в Вологде
14.11.2019, 12:330 Петр Крупеня поздравил Елену Полонскую с избранием на пост главы Пскова 14.11.2019, 12:170 «Погружение в церковное искусство» состоялось вчера в стенах Псковского музея-заповедника 14.11.2019, 11:590 В Великих Луках сотрудники ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП 14.11.2019, 11:531 «Сообразим на троих»: Выборы Елены Полонской и казус главы Печорского района
14.11.2019, 11:5211 Две большие разницы, или Сказка с открытым финалом 14.11.2019, 11:432 Михаил Ведерников открыл XIV Псковские архивные чтения: Никто, кроме нас самих, не будет защищать нашу историю и культуру 14.11.2019, 11:311 Уголовное дело возбуждено по факту кражи денег у мужчины в микрорайоне Паневик 14.11.2019, 11:253 Разбойное нападение на псковича совершено на улице Толстого
14.11.2019, 11:170 Минфин предложил повысить страховые взносы для ИП 14.11.2019, 11:160 В День доброты псковская команда «Молодежки ОНФ» запустила в социальных сетях флешмоб добрых дел 14.11.2019, 11:120 В России задумали возродить советские профилактории для алкоголиков 14.11.2019, 11:031 Почтальона ограбили вчера в микрорайоне Паневик
14.11.2019, 10:470 Банки предупредили о новой схеме вывода денег с карт россиян 14.11.2019, 10:410 Кадастровая палата предлагает воспользоваться услугами удостоверяющего центра для получения сертификата электронной подписи 14.11.2019, 10:370 Приобрести билеты на ночные поезда «Ласточка» из Петербурга в Псков можно по акции 14.11.2019, 10:250 VI Международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция пройдет с 15 по 17 ноября в Пскове
14.11.2019, 10:190 Фотофакт: Рядом с церквями Пскова, включенными в Список ЮНЕСКО, появились спецтаблички 14.11.2019, 10:130 Кардиолог объяснила опасность позднего ужина 14.11.2019, 10:040 Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России 14.11.2019, 10:030 Молодой человек скончался в результате ДТП у деревни Рубилово в Пушкиногорском районе
14.11.2019, 09:500 Прокуратура обязала порховскую администрацию поставить на кадастровый учет клюквенные болота 14.11.2019, 09:404 ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом 14.11.2019, 09:210 С 15 ноября лыжи и сноуборды можно будет перевозить в пригородных поездах бесплатно 14.11.2019, 09:130 Энергетики за 46 минут восстановили нарушенное экскаватором электроснабжение в Пскове
14.11.2019, 09:024 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Запретить Чиполлино! 14.11.2019, 08:462 Скончалась псковский историк и краевед Антонина Тарасова 14.11.2019, 08:410 Автомобилисты смогут предъявить полицейским ОСАГО в электронном виде 14.11.2019, 08:310 Стрельба произошла в одном из колледжей Благовещенска, есть погибшие и раненые
14.11.2019, 08:221 Медведев и Турчак встретятся с активистами «Молодой Гвардии Единой России» 14.11.2019, 08:055 Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике 13.11.2019, 22:271 Мужчина с ножом напал на детей и учительницу 13.11.2019, 21:572 Делегация ПсковГУ принимает участие в первом форуме ректоров вузов России и Великобритании
13.11.2019, 21:340 Торпедная дуэль с участием подлодки «Псков» взволновала НАТО - СМИ 13.11.2019, 21:170 В России создана система предупреждения об угрозах национальной безопасности 13.11.2019, 21:030 Псковская Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию 13.11.2019, 20:520 Студенты ПсковГУ подняли проблему эксплуатации морских млекопитающих на федеральном конкурсе законотворчества
13.11.2019, 20:432 Росстат отчитался о двукратном ускорении экономики 13.11.2019, 20:340 Псковская область и Сбербанк обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, ЖКХ, туризма и транспорта 13.11.2019, 20:220 Лауреатом международного конкурса стала преподаватель Псковского колледжа искусств Юлия Кононова 13.11.2019, 20:160 Псковский турнир по боксу посетит Джефф Монсон
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.