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Псковичи смогут отправиться в космическое приключение до 24 ноября

15.11.2019 08:00|ПсковКомментариев: 0

Псковичи смогут отправиться к звездам до 24 ноября.

«Космодрайв» - это захватывающее приключение в космосе для всей семьи. Благодаря технологиям каждый сможет стать космонавтом, превратиться в звезду, отправиться на лифте в космос, преодолеть гравитацию и запустить свой голос на Марс.

«Космодрайв» - это:

  • космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких;
  • симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности
  • взлет на ракете в кресле космонавта;
  • прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;
  • отправка голоса на Марс, Юпитер, Венеру;
  • экскурсия по МКС;
  • прямое общение с космонавтами с орбиты;
  • посещение плазмокомнаты.

«Космодрайв» даст посетителям возможность почувствовать себя в эпицентре космических событий - достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать. На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который будет интересен и взрослым, и детям.

«Космодрайв» точно покорит детские сердца, но и родителей он не оставит равнодушными.

Торопитесь в космический парк для всей семьи! Отправиться к звездам можно только до 24 ноября (включительно) в ТЦ «Максимус».

Побывать в космосе может каждый!

Все дети до 3 лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

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Сайт: https://космодрайв.рф

VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov

Телефон 8 (911) 693 00 65.

Теги: #космос
Источник: Псковская Лента Новостей
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