Общество

Псковичи смогут отправиться в космическое приключение до 24 ноября

Псковичи смогут отправиться к звездам до 24 ноября.

«Космодрайв» - это захватывающее приключение в космосе для всей семьи. Благодаря технологиям каждый сможет стать космонавтом, превратиться в звезду, отправиться на лифте в космос, преодолеть гравитацию и запустить свой голос на Марс.

«Космодрайв» - это:

космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких;

симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности

взлет на ракете в кресле космонавта;

прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;

отправка голоса на Марс, Юпитер, Венеру;

экскурсия по МКС;

прямое общение с космонавтами с орбиты;

посещение плазмокомнаты.

«Космодрайв» даст посетителям возможность почувствовать себя в эпицентре космических событий - достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать. На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который будет интересен и взрослым, и детям.

«Космодрайв» точно покорит детские сердца, но и родителей он не оставит равнодушными.

Торопитесь в космический парк для всей семьи! Отправиться к звездам можно только до 24 ноября (включительно) в ТЦ «Максимус».

Побывать в космосе может каждый!

Все дети до 3 лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

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Сайт: https://космодрайв.рф

VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov

Телефон 8 (911) 693 00 65.