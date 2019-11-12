Псковичи смогут отправиться в космическое приключение до 24 ноября

Псковичи смогут отправиться к звездам до 24 ноября.
«Космодрайв» - это захватывающее приключение в космосе для всей семьи. Благодаря технологиям каждый сможет стать космонавтом, превратиться в звезду, отправиться на лифте в космос, преодолеть гравитацию и запустить свой голос на Марс.
«Космодрайв» - это:
«Космодрайв» даст посетителям возможность почувствовать себя в эпицентре космических событий - достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать. На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который будет интересен и взрослым, и детям.
«Космодрайв» точно покорит детские сердца, но и родителей он не оставит равнодушными.
Побывать в космосе может каждый!
Все дети до 3 лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».
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Сайт: https://космодрайв.рф
VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov
Телефон 8 (911) 693 00 65.