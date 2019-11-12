Общество

Туристы приезжают из мегаполиса в Пушкинские Горы и думают, что им все дозволено - пушкиногорский участковый

«Туристы приезжают из мегаполиса в Пушкинские Горы и думают, что им все дозволено. Наша задача - обеспечить общественный правопорядок», - рассказал старший участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Пушкиногорскому району Сергей Закревский на пресс-конференции 14 ноября.

Он рассказал, что с мая по ноябрь в Пушкинские Горы приезжает около полумиллиона туристов, в основном, из Санкт-Петербурга и Москвы, но есть и иностранные граждане. Для местных участковых это особо напряженный период работы.

«Есть те, кто совершает противоправные действия, к примеру злоупотребляет спиртными напитками и нарушает общественный порядок, совершают мелкие хулиганства», - пояснил Закревский.

Таких нарушителей «задерживают до вытрезвления» и выписывают штраф, минимальный начинается от 500 рублей.