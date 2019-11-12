Общество

Псковский Росреестр исполнил более 3000 заявлений о предоставлении документов государственного фонда данных

Управление Росреестра по Псковской области осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства и предоставление материалов гражданам, юридическим лицам, судебным инстанциям, органам власти и другим заинтересованным лицам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, по состоянию на 1 октября в государственном фонде данных зарегистрировано и находится на хранении 582 325 документов. За 9 месяцев текущего года поступило, было рассмотрено и исполнено 3852 заявлений заинтересованных лиц о предоставлении сведений, находящихся в государственном фонде данных.

По поданным запросам было предоставлено 5072 документа. Наиболее востребованными документами государственного фонда данных, запрашиваемых гражданами, являются копии планов организации территории садоводческих товариществ, копии землеустроительных дел на земельные участки. Указанные материалы необходимы гражданам при оформлении наследственных прав, урегулирования споров с соседями, при уточнении местоположения границ своего земельного участка, а так же и для отказа от прав собственности на неиспользуемый участок.

Юридическими лицами и кадастровыми инженерами в основном запрашиваются материалы инвентаризации земель, картографические материалы и проекты перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.

Порядок предоставления документов из государственного фонда данных определен административным регламентом по предоставлению государственной услуги «Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства», утвержден приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.11.2006 № 376.

В соответствии с Административным регламентом для получения документов ГФДЗ заинтересованные лица предоставляют: заявление по форме, установленной Административным регламентом; документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица или его уполномоченного представителя; доверенность.

Оригиналы документов ГФДЗ предоставляются заинтересованным лицам без права их выноса из помещений государственного фонда данных. Документы государственного фонда данных, отнесенные к категории информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, заинтересованным лицам по почте не предоставляются.

«Предоставление государственной услуги "Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства"осуществляется как в центральном аппарате управления, так и в его территориальных отделах. Основное количество заявлений о предоставлении документов поступает от физических лиц и кадастровых инженеров, использующих материалы государственного фонда данных для осуществления их профессиональной деятельности», - сообщила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.