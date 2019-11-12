Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодние программы для детей
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Мембранные сапоги Nordman
«Бригадный Подряд» в Пскове
Кто такие шабашники?
Да будет свет!
Идеальное авто в Автотим
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Где переобуть машину?
Где отпраздновать корпоратив?
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Регион на таблетках
Телефон прямого эфира 56-73-72
Реконструкция тротуара за «депутатские» деньги
 
 
 
ещё Общество 12.11.2019 13:451 Никакой разницы между кровными и приемными детьми нет - история семьи, удочерившей ребенка-сироту 14.11.2019 19:030 Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района 14.11.2019 18:530 Псковский Росреестр исполнил более 3000 заявлений о предоставлении документов государственного фонда данных 14.11.2019 18:390 Туристы приезжают из мегаполиса в Пушкинские Горы и думают, что им все дозволено - пушкиногорский участковый 14.11.2019 18:020 Небольшой дождь возможен в пятницу в Псковской области 14.11.2019 17:311 Вся Псковская область меня поддерживала - Сергей Закревский об участии в конкурсе «Народный участковый»
 
 
 
Самое популярное 11.11.2019 17:364 Три главных упражнения, которые помогут сохранить здоровье пенсионерам 12.11.2019 13:349 Соседка доцента-убийцы: Она лишь плакала, когда он кидал ее со всей дури по комнате 13.11.2019 11:2436 Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции. ВИДЕО 12.11.2019 11:405 Бонапарт Соколов: что помнят в Пскове о рыцаре-убийце с Мойки, 82 13.11.2019 17:2355 Главой города Пскова избрана Елена Полонская
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский Росреестр исполнил более 3000 заявлений о предоставлении документов государственного фонда данных

14.11.2019 18:53|ПсковКомментариев: 0

Управление Росреестра по Псковской области осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства и предоставление материалов гражданам, юридическим лицам, судебным инстанциям, органам власти и другим заинтересованным лицам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, по состоянию на 1 октября в государственном фонде данных зарегистрировано и находится на хранении 582 325 документов. За 9 месяцев текущего года поступило, было рассмотрено и исполнено 3852 заявлений заинтересованных лиц о предоставлении сведений, находящихся в государственном фонде данных.

По поданным запросам было предоставлено 5072 документа. Наиболее востребованными документами государственного фонда данных, запрашиваемых гражданами, являются копии планов организации территории садоводческих товариществ, копии землеустроительных дел на земельные участки. Указанные материалы необходимы гражданам при оформлении наследственных прав, урегулирования споров с соседями, при уточнении местоположения границ своего земельного участка, а так же и для отказа от прав собственности на неиспользуемый участок.

Юридическими лицами и кадастровыми инженерами в основном запрашиваются материалы инвентаризации земель, картографические материалы и проекты перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.

Порядок предоставления документов из государственного фонда данных определен административным регламентом по предоставлению государственной услуги «Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства», утвержден приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.11.2006 № 376.

В соответствии с Административным регламентом для получения документов ГФДЗ заинтересованные лица предоставляют: заявление по форме, установленной Административным регламентом; документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица или его уполномоченного представителя; доверенность.

Оригиналы документов ГФДЗ предоставляются заинтересованным лицам без права их выноса из помещений государственного фонда данных. Документы государственного фонда данных, отнесенные к категории информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, заинтересованным лицам по почте не предоставляются.

«Предоставление государственной услуги "Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства"осуществляется как в центральном аппарате управления, так и в его территориальных отделах. Основное количество заявлений о предоставлении документов поступает от физических лиц и кадастровых инженеров, использующих материалы государственного фонда данных для осуществления их профессиональной деятельности», - сообщила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Теги: #Росреестр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 778 человек
14.11.2019, 19:030 Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района 14.11.2019, 19:010 ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд» 14.11.2019, 18:530 Псковский Росреестр исполнил более 3000 заявлений о предоставлении документов государственного фонда данных 14.11.2019, 18:390 Туристы приезжают из мегаполиса в Пушкинские Горы и думают, что им все дозволено - пушкиногорский участковый
14.11.2019, 18:100 Во имя жизни: престольный праздник прошел в храме Космы и Дамиана с Гремячей горы 14.11.2019, 18:020 Небольшой дождь возможен в пятницу в Псковской области 14.11.2019, 17:543 Культурный код прорывается наружу 14.11.2019, 17:430 Состоялся отборочный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
14.11.2019, 17:311 Вся Псковская область меня поддерживала - Сергей Закревский об участии в конкурсе «Народный участковый» 14.11.2019, 17:205 На научной конференции озвучили подробности зверств эстонских карателей под Псковом 14.11.2019, 17:082 В Псковской области давно не фиксировалось случаев применения оружия участковыми против граждан 14.11.2019, 17:030 Уголовное дело возбудили псковские таможенники по факту уклонения от уплаты таможенных платежей
14.11.2019, 17:011 «Народный контроль» выявил нарушения требований поверки весов в магазинах Пскова 14.11.2019, 17:010 16 ноября в Псковском облсовпрофе состоится финал второго сезона проекта «Танцетерапия» 14.11.2019, 16:490 День пожарной и электробезопасности прошел в Псковском гуманитарном лицее 14.11.2019, 16:460 Псковичей приглашают на отдых в санаторий «Янтарный берег»
14.11.2019, 16:420 300 тысяч рублей лишилась псковичка, поддавшись на уговоры мошенников 14.11.2019, 16:320 Несколько способов предотвратить развитие рака шейки матки 14.11.2019, 16:261 Около 60% псковичей знают своих участковых 14.11.2019, 15:490 Гламурной фотосессией побаловали себя конкурсантки «Мини Мисс»
14.11.2019, 15:420 В Псковской области на профилактических учетах состоят более 5 тысяч лиц 14.11.2019, 15:390 Первой организации межпарламентского сотрудничества в России исполнилось 25 лет 14.11.2019, 15:360 В псковском филиале Почты России прокомментировали инцидент с нападением на почтальона 14.11.2019, 15:290 В Псковской области на 12,6% увеличилось число раскрытых преступлений участковыми уполномоченными
14.11.2019, 14:520 В Пскове отдел специального назначения «Зубр» отметил профессиональный праздник 14.11.2019, 14:503 Великолучанин-алиментщик оплатил долги, чтобы не расстаться с автомобилем 14.11.2019, 14:440 Престольный праздник прошел в храме Космы и Дамиана с Гремячей горы. ФОТО 14.11.2019, 14:370 Единственный в России Rolls Royce Silver Spur был найден в псковском сарае и продан за 300 тысяч рублей
14.11.2019, 14:320 Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту 14.11.2019, 14:141 Виктор Остренко о XIV Псковских архивных чтениях: Все материалы конференции должны быть предоставлены не только российскому сообществу, но и международному 14.11.2019, 14:080 Мужская команда колледжа ПсковГУ стала победителем первенства города по баскетболу 14.11.2019, 13:540 ТРК «Акваполис» готовится главной распродаже года
14.11.2019, 13:480 Валерий Кузьмин о XIV Псковских архивных чтениях: Рассекреченная информация может серьезно помочь в работе историков, публицистов и педагогов 14.11.2019, 13:461 Псковская область в лидерах в СЗФО по сбору урожая 14.11.2019, 13:380 Россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев - опрос 14.11.2019, 13:271 Завтра в Псков прибудет чудотворная икона «Благоуханный цвет»
14.11.2019, 13:220 На XIV Псковских архивных чтениях Наталья Ильина рассказала о роли студентов в период ВОВ 14.11.2019, 13:161 Интерактив: Дорога Заянье - Шавково разрушается большегрузами, и никому нет дела! 14.11.2019, 13:020 Фальшивые пятитысячные купюры обнаружены в финансовом учреждении Пскова 14.11.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
14.11.2019, 12:540 Законодательные инициативы псковских депутатов поддержаны Парламентской Ассоциацией Северо-Запада 14.11.2019, 12:540 Великолучане недоумевают: управляющей компании нет, а квитанции на оплату есть 14.11.2019, 12:420 Псковская делегация участвует в конференции ПАСЗР в Вологде 14.11.2019, 12:330 Петр Крупеня поздравил Елену Полонскую с избранием на пост главы Пскова
14.11.2019, 12:170 «Погружение в церковное искусство» состоялось вчера в стенах Псковского музея-заповедника 14.11.2019, 11:590 В Великих Луках сотрудники ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП 14.11.2019, 11:531 «Сообразим на троих»: Выборы Елены Полонской и казус главы Печорского района 14.11.2019, 11:5214 Две большие разницы, или Сказка с открытым финалом
14.11.2019, 11:432 Михаил Ведерников открыл XIV Псковские архивные чтения: Никто, кроме нас самих, не будет защищать нашу историю и культуру 14.11.2019, 11:311 Уголовное дело возбуждено по факту кражи денег у мужчины в микрорайоне Паневик 14.11.2019, 11:253 Разбойное нападение на псковича совершено на улице Толстого 14.11.2019, 11:170 Минфин предложил повысить страховые взносы для ИП
14.11.2019, 11:160 В День доброты псковская команда «Молодежки ОНФ» запустила в социальных сетях флешмоб добрых дел 14.11.2019, 11:120 В России задумали возродить советские профилактории для алкоголиков 14.11.2019, 11:031 Почтальона ограбили вчера в микрорайоне Паневик 14.11.2019, 10:470 Банки предупредили о новой схеме вывода денег с карт россиян
14.11.2019, 10:410 Кадастровая палата предлагает воспользоваться услугами удостоверяющего центра для получения сертификата электронной подписи 14.11.2019, 10:370 Приобрести билеты на ночные поезда «Ласточка» из Петербурга в Псков можно по акции 14.11.2019, 10:250 VI Международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция пройдет с 15 по 17 ноября в Пскове 14.11.2019, 10:190 Фотофакт: Рядом с церквями Пскова, включенными в Список ЮНЕСКО, появились спецтаблички
14.11.2019, 10:130 Кардиолог объяснила опасность позднего ужина 14.11.2019, 10:040 Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России 14.11.2019, 10:030 Молодой человек скончался в результате ДТП у деревни Рубилово в Пушкиногорском районе 14.11.2019, 09:500 Прокуратура обязала порховскую администрацию поставить на кадастровый учет клюквенные болота
14.11.2019, 09:404 ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом 14.11.2019, 09:210 С 15 ноября лыжи и сноуборды можно будет перевозить в пригородных поездах бесплатно 14.11.2019, 09:130 Энергетики за 46 минут восстановили нарушенное экскаватором электроснабжение в Пскове 14.11.2019, 09:025 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Запретить Чиполлино!
14.11.2019, 08:462 Скончалась псковский историк и краевед Антонина Тарасова 14.11.2019, 08:410 Автомобилисты смогут предъявить полицейским ОСАГО в электронном виде 14.11.2019, 08:310 Стрельба произошла в одном из колледжей Благовещенска, есть погибшие и раненые 14.11.2019, 08:221 Медведев и Турчак встретятся с активистами «Молодой Гвардии Единой России»
14.11.2019, 08:055 Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике 13.11.2019, 22:271 Мужчина с ножом напал на детей и учительницу 13.11.2019, 21:572 Делегация ПсковГУ принимает участие в первом форуме ректоров вузов России и Великобритании 13.11.2019, 21:340 Торпедная дуэль с участием подлодки «Псков» взволновала НАТО - СМИ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.