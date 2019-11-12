Общество

Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» приняли участие в автошоу

Участницы 15-го Юбилейного конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» приняли участие в автошоу, которое прошло в минувшие выходные в ТРК «Акваполис».

Финалистки конкурса красоты охотно фотографировались с картингом, который был представлен в рамках мероприятия, позировали на сцене в коктейльных и вечерних платьях.

В рамках шоу, участницы рассказали о себе и приняли участие в выходе в купальниках. Завершающим аккордом стал выбор победительницы в номинации «Мисс Renault», известного автомобильного бренда, который выступил организатором шоу и является спонсором конкурса красоты. Стоит добавить, что победительницу выбирали сами зрители. Ею стала Лолита Буланичева.

Фото:Татьяна Родина.