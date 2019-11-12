Общество

В Псковской области стартовала ежегодная образовательная кампания по повышению пенсионной грамотности среди молодежи

В Псковской области, как и во всей стране, 14 ноября стартовала ежегодная образовательная кампания по повышению пенсионной грамотности среди молодежи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ, цель акции - повышение пенсионной и социальной грамотности учащихся средних школ, студентов средних специальных и высших образовательных учреждений, информирование российской молодежи о действующей пенсионной формуле и возможностях формирования достойного уровня будущей пенсии.

«В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не наступит вовсе. Но все, же каждый из нас в свое время достигнет пенсионного возраста. Условия жизни на пенсии - лучшая оценка результата той трудовой жизни, в которую вступает сегодняшняя молодежь. Сегодня пенсия формируется по иным правилам, чем у наших родителей, бабушек и дедушек. В системе обязательного пенсионного страхования пенсия не является пособием по старости от государства, одинаковым для всех. Молодые люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее размер. По каким правилам формируется пения, какими способами можно ее увеличить - необходимо знать уже на старте, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях», - прокомментировала управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова.

Отправным событием масштабной акции в восьмой раз стал Единый День пенсионной грамотности, в ходе которого более 500 учащихся и студентов Псковской области посетили управления и клиентские службы Пенсионного фонда во всех районах области.

В ходе факультативных уроков специалисты территориальных органов ПФР рассказали молодежи о том, каким образом формируется их будущая пенсия, как можно повлиять на ее размер, а главное - как не упустить возможности ее увеличить, т.е. сделать старость продолжением успешной и интересной жизни.

В Пскове и Великих Луках управления ПФР сегодня посетили студенты ПсковГУ и сельскохозяйственной академии - будущие экономисты и юристы.

Специально для организации курса ПФР выпустил и распространил по всем регионам России новое издание учебника «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». В нем содержится ключевая информация о российской пенсионной системе, способах формирования будущей пенсии, программах и услугах ПФР. Материал изложен в доступной для подростков форме, с использованием схем, инфографики и рисунков. В конце учебника - занимательный тест, чтобы проверить свои знания. В Псковскую область поступило 6 тысяч экземпляров. Учебное пособие передадут в библиотеки, распространят среди учащихся, студентов, педагогов.

Кроме того, Пенсионный фонд разработал специальный обучающий интерактивный сайт «Школьникам о пенсии», который также будет предложен вниманию учащихся и студентов.

Образовательная программа продлится до конца года.