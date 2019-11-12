Общество

Вера Емельянова проинспектировала готовящийся к открытию новый ФАП в Себежском районе

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Березка, который сейчас готовится к открытию, проинспектировала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках рабочей поездки в Себежский район. Она осмотрела объект, оценила условия, в которых будет вестись прием пациентов, познакомилась с установленным оборудованием, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время ФАП проходит процедуру лицензирования. Планируется, что в эксплуатацию он будет введен до конца текущего года. В отдельном здании размещается кабинет врача общей практики, педиатра, гинекологический и хирургический кабинеты. ФАП полностью оснащен медицинским оборудованием, необходимым для первичного осмотра и диагностики.

Со следующего года в лечебном учреждении на постоянной основе будет работать фельдшер. До этого момента прием пациентов будут вести специалисты Себежской районной больницы, работая по совмещению.

По итогам визита первый вице-губернатор положительно оценила построенный фельдшерско-акушерский пункт, отметив, что он обязательно будет востребован у местного населения. Она также поблагодарила главного врача за проделанную работу и должный контроль над реализацией социально значимого проекта.

На строительство ФАПа было направлено 4,5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по нацпроекту «Здравоохранение». Доступ к высокоскоростному интернету будет предоставлен в рамках подключения социально-значимых объектов по нацпроекту «Цифровая экономика».

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области до конца года откроются 13 ФАПов. На эти цели направлено около 60 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.