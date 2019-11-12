Общество

Александр Лукашенко раскритиковал действия псковских таможенников

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко раскритиковал российскую сторону за очереди фур на границе, которые иногда достигают десятикилометровой длины. По его словам, к этому приводят действия России по дополнительному досмотру грузов, в том числе таможенному и фитосанитарному контролю, пишет «Интерфакс». Досталось от главы сопредельного государства и псковским таможенникам.

Он отметил, что такая ситуация приводит, в том числе, к даче «лишних взяток».

«Общая граница, договорились... Под Брестом эту машину вывернули наизнанку - знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать. Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать», - отметил Александр Лукашенко.

Добавим, что Белоруссия инициирует изменение договора 1995 года с Россией о взаимных усилиях в охране границы. Белорусская сторона настаивает, что документ частично устарел и сотрудничество на границе нужно пересмотреть. Актуализировать договор потребовал Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул, что выходить из договора Белоруссия не собирается.

Соглашение автоматически продлевается раз в пять лет, очередной срок его действия истекает в ноябре 2019 года.

Претензии у Минска вызывают «совместные усилия по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств, которые привлекаются для охраны государственной границы». Минусами открытой границы в сопредельном государстве также называют появление незаконных мигрантов из России, которых задерживают и депортируют, а также контрабанду наркотиков, направляющихся в Россию.

Кроме того, в Минске недовольны дополнительными пунктами контроля на российской границе, на которых товары, проходящие через Белоруссию транзитом, задерживаются.

«Белоруссия недовольна наличием российских пограничников на административной границе с Российской Федерацией», - заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолий Лаппо.

«Речь не шла о том, чтобы нам кто-то помогал. Мы сами в состоянии обеспечить безопасность свою и Союзного государства. Мы ставим вопрос, почему на нашей внутренней границе существуют пограничники? Ведь мы туда не вышли», - прокомментировал он.

В ходе обсуждения договора Александр Лукашенко подчеркнул, что «Беларусь» на 100% выполняет свои обязательства на совместных границах. По его словам, «даже россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они».