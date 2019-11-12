Общество

На улице Технической в Пскове скоро появится уличное освещение

На улице Технической в Пскове скоро появится уличное освещение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, к настоящему времени первая очередь работ выполнена в полном объеме, и завершены электромонтажные работы.

Работы выполняются по инициативе депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова (улица Техническая относится к его округу №12) за счет внебюджетных средств фирмой-застройщиком, которая начала строительство многоэтажного жилого дома в этом районе.

В дальнейшем после строительства еще одного дома на пересечении улиц Технической и Алехина освещение второго участка улицы Технической будет завершено.