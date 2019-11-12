Общество

В Минздраве назвали среднюю зарплату российских врачей

Российские врачи и медработники с высшим профильным образованием в среднем зарабатывают 79 тыс. рублей в месяц, сообщила 14 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Как пишут «Известия», глава Минздрава объяснила, что согласно законодательству, с 2004 года зарплату при отсутствии отраслевой оплаты труда определяют работодатели.

«Сейчас мы видим, что необходим возврат к отраслевой системе. В стране средний показатель зарплаты у врача 79 тыс. рублей, с 2014 года мы пытаемся рекомендовать правильную структуру заработной платы, потому что гарантированная часть, то есть оклад не должен быть менее 55%», - сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что президент РФ Владимир Путин дал поручение Минтруду внести изменения в трудовой кодекс и передать полномочия правительства определять необходимость создания отраслевых систем Минздраву.

В конце октября президент на заседании Госсовета назвал недопустимыми попытки некоторых региональных властей экономить на зарплатах медицинского персонала.