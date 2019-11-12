Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года. Как пишут «Известия», новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» не предусматривает их использование.

Производители крепких спиртных напитков предложили изменить определение водки в новом техрегламенте «О безопасности алкогольной продукции». Об этом сказано в сводной таблице замечаний к документу от рабочей группы по спиртовой и ликеро-водочной продукции при Росалкогольрегулировании. Их готовили специалисты отрасли при участии РАР.

В действующей редакции техрегламента, который вступает в силу в 2021 году, водка - это спиртной напиток крепостью 37,5-56%, который был произведен на основе ректификованного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации. Документ не предполагает включения элементов декора ни в этот напиток, ни в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.

Действующий российский ГОСТ позволяет производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 г, а также специально подготовленные колосья и зерна.

Использование элементов декора дает изготовителям возможность производить оригинальные напитки к памятным датам.

Обычно выпуск водки с украшениями из сусального золота и серебра, монет и марок приурочен к различным юбилеям, такие напитки продаются в праздничной упаковке. Иностранные компании также используют этот маркетинговый ход.

Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев сказал «Известиям», что массового применения в России эта технология не получила. Если запрет все-таки будет введен, значительного влияния на оборот водки это не окажет.

Производители также предлагают скорректировать определение спиртованных настоев в техрегламенте. Речь идет о полуфабрикатах, которые используют для производства водки и ликеро-водочных изделий. Их крепость составляет 40−90 градусов. Компании предлагают допустить использование при производстве настоев пищевого сырья любого происхождения. Техрегламент позволяет изготовителям применять только растительное сырье.

По мнению производителей, из-за таких ограничений отрасль лишится возможности использовать ароматические вещества, которые уже стали традиционными в алкогольной промышленности. Речь идет о синтетическом ванилине, пантах марала (неокостеневшие рога оленей), продуктах пчеловодства и т. д. Их используют для смягчения вкуса, они также придают напиткам новые ароматы.

По словам Игоря Косарева, водка в стране редко производится только из спирта и воды. Практически вся она изготовлена на основе пищевого сырья, в том числе нерастительного происхождения. В напитках часто используют незначительное количество сахара, настои производят из различных ингредиентов вплоть до молока, подчеркнул эксперт.

Производители уверены: если их обяжут использовать лишь пищевое сырье растительного происхождения, то с рынка исчезнет немалая часть ассортимента алкогольной продукции.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз согласен, что запрет на нерастительные пищевые добавки следует снять: во всем мире алкогольная индустрия использует весь спектр вкусов.

Ранее «Известия» писали, что бизнес просит внести в новый техрегламент и поправки, касающиеся пива. Они хотят снять ограничение по крепости пивных напитков - согласно документу, она не может превышать 7 градусов. Из-за действующего ограничения, которое сегодня есть и в национальном законодательстве, российский потребитель лишен возможности попробовать многие сорта, имеющиеся на мировом рынке.