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Общество

На старт, внимание, фарш: Спортплощадки псковских школ

15.11.2019 13:32|ПсковКомментариев: 0

Здесь делают что угодно - выгуливают собак, собираются вечером мутными компаниями, срезают путь до дома, катаются с горок, когда наступает зима... Спортплощадки рядом с некоторыми школами Пскова напоминают, скорее, заброшенные пустыри на окраине, нежели инфраструктурные объекты для физкультурных эксзерсисов учащихся города.

Покореженные ворота и турники прошлого века, которые и красить-то уже стыдно, отсутствие ливневки и постоянные подтопления - можно ли назвать такие площадки безопасными? Жалобы и просьбы родителей не помогают, а запросы школьных руководителей давно уже напоминают нищенские мольбы о подаянии. Есть и прямо противоположные примеры, когда администрация школ сумела решить проблему с морально устаревшим инвентарем, полностью или частично, при помощи бюджетных программ или частных инвесторов.

Появятся ли спортплощадки там, где их ждут, решится ли проблема с обустройством уже существующих объектов - Псковская Лента Новостей отправила соответствующий запрос в адрес управление образования администрации города Пскова, а пока - несколько ярких примеров блеска и нищеты нашего спорта и массового досуга.

Спортплощадка здорового человека

Самая хорошая школьная спортплощадка региона на сегодня находится не в Пскове. Мы имеем в виду школу №27 в Борисовичах. 300 квадратов, несколько зон (волейбольная, баскетбольная, беговая дорожка, тренажерный комплекс и поле для мини-футбола), освещение по периметру, трибуны на 240 мест и даже искусственный газон. Основное покрытие спортплощадки - из резиновой крошки, его преимущество в том, что оно не травмоопасно. Не стадион, а сказка!

Спортплощадка школы в Борисовичах. Здесь и далее фото - Вадим Боченков

К эталону постарались приблизиться и некоторые старые псковские школы. Например, два года назад современная спортивная площадка открылась на территории школы №16 на Ленинградском шоссе, 49. С инициативой установки тренажеров в школу обратились жители микрорайона «Псковкирпич». Изыскали средства по программе «Формирование городской среды» - и вот результат: комплект уличных тренажеров (18 единиц), на которых одновременно могут заниматься 36 человек, а также комплекс для сдачи норм ГТО (воркаут).

Учитель физической культуры школы, президент федерации тяжелой атлетики города Пскова Игорь Цветков рассказал, что спортплощадка пользуется большим спросом: днем там занимаются дети на уроках физкультуры, проводится кроссовая и силовая подготовки, а вечером площадку посещают жители микрорайона, в основном молодые люди - выпускники школы №16. ««Нам очень хотелось оживить микрорайон, который довольно сложный, удаленный от центра города. Хотелось отвлечь молодежь от негативных, пагубных привычек через спорт. Дети здесь очень талантливые, а вариантов для занятий спортом не хватает», - отметил Игорь Цветков.

Новый стадион теперь будет и у школы № 47, которая в этом году нашла частного инвестора, готового направить на проект восемь миллионов рублей. Ровно столько понадобилось на то, чтобы рядом со школой появилось современное футбольное поле размером 20 на 40 с искусственной травой, которое соответствует всем требованиям FIFA, мультиспортивная площадка с синтетическим покрытием для игровых видов спорта, а также площадка ГТО.

Рассказывая об этом опыте ГТРК Псков, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов отметил: «Мы, на самом деле, хотим в дальнейшем на основе этого проекта попробовать его транспонировать в те другие учреждения, где стоит такая же проблема с нехваткой спортивного ядра».

Футбольное поле с искусственным покрытием появилось и в Гуманитарном лицее. Газон, на котором заниматься спортом ребята смогут в любое время года, появился благодаря поддержке «Российского футбольного Союза». А зрительские трибуны на семьдесят мест «достались в наследство» от чемпионата мира по футболу. Всего из городского бюджета на реализацию этого спортивного проекта было выделено около одного миллиона рублей.

Спортплощадка Гуманитарного лицея

По словам Александра Коновалова, «этот стадион, хоть и небольшой, будет обязательно использован широко. Помимо того, что он будет в пользовании образовательного учреждения, и здесь будут проходить уроки физической культуры, мы уже сейчас заключили соглашение между муниципальной школой «Стрела» и образовательным учреждением. Согласно этому соглашению, здесь будет одна из базовых точек по футболу».

Впрочем, как показывает практика, обновления могут нести не только радость, но и проблемы. Вот, например, в школе №20 обустроенный пришкольный стадион огородили. Вроде бы учли все требования, пресекли одну из главных транспортных артерий данного района (местные жители здесь только что не парковались) и лишили владельцев собак из окрестных домов удобной просторной площадки для совершения утреннего и вечернего собачьего моциона.

Но сразу пошли жалобы на то, что местные жители не могут попасть на единственную поблизости доступную спортплощадку. В частности, такая жалоба пришла в адрес редакции Псковской Ленты Новостей. «В целях безопасности школы отгородили хорошими заборами, калитки закрыты в выходной день, - пишет наша читательница. - Мы не против, но зачем отгородили от людей площадку у 20 школы, где можно было бегать и ходить зимой на лыжах? Альтернативы ведь в районе НЕТ. Не все могут ехать куда-то далеко, чтобы для здоровья позаниматься на улице. Может быть, надо хотя бы днем оставлять доступ жителям района к месту для занятий спортом?»

Спортплощадка естественно-математического лицея

За комментарием мы обратились к директору МОУ «Естественно-математический лицей № 20» Татьяне Савченковой. По ее словам, калитки на спортплощадке открыты ежедневно до 20.00. В выходные дни закрыты главные ворота, но попасть на площадку можно через калитки (из всех закрыта только дальняя со стороны Новоселов, так как там не установлено видеооборудование).

«Ограждение необходимо по всем нормативам, в том числе по требованиям антитеррористической безопасности, - объясняет Татьяна Савченкова. - Мы обязаны исключить бесконтрольное пребывание на школьной площадке посторонних лиц. При этом ограждение не препятствует занятиям физкультурой. Стадион открыт для жителей микрорайона».

Нас уже почти не удивляют новости о том, что самой распространенной проблемой нынешних мальчишек-выпускников является ожирение. Между тем, занятия спортом на свежем воздухе насыщают организм кислородом, что служит залогом ускорения обмена веществ, отличного самочувствия и высокой работоспособности. Тренировки на лоне природы помогают обрести душевную гармонию и заряжают позитивной энергией. Совмещение физических упражнений с солнечными ваннами насыщает организм витамином D. Именно в теплое время года организм охотнее расстается с накопленными за зиму килограммами, а правильно подобранная система фитнес-тренировок позволяет подтянуть и укрепить все группы мышц.

Спортплощадка больного человека

«Мы хорошо понимаем, что в системе образования Псковской области еще многое предстоит сделать: где-то необходим капитальный ремонт, где-то - техническое перевооружение, включая строительство современных спортивных залов, лабораторий и компьютерных классов», - говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя регион с Днем учителя. В этот перечень можно смело включать «непрокачанные» площадки многих псковских школ.

Начнем со спортплощадки самой спортивной школы города - номер 1. На самом деле школа эта, конечно, является общеобразовательной и спортивной считается только условно, в массовом сознании - из-за того, что здесь занимаются классы, сформированные из учащихся ДЮСШ «Барс»: школа предоставляет комфортные условия для совмещения учебы и тренировок.

По словам директора школы №1 Ирины Ломоновой, рядом со школой есть футбольное поле с воротами из старых добрых 60-х. Учеников выручает открывшаяся в прошлом году воркаут-площадка на улице Шуйского, а в качестве беговой дорожки используется набережная реки Великой. 

«Пишем заявки уже лет пятнадцать, - говорит директор. - Но спонсорскую помощь, как это было в случае со школами №47 и №15, нам пока никто не предложил. В программу «Газпром детям» мы тоже не попали». Между тем, необходимость именно в футбольном поле в этом районе, по признанию директора, существует: рядом расположены спортшкола «Мастер», «Дом спорта», коррекционная школа, музучилище: ученики и студенты могли бы пользоваться полем совместно.

Спортзал в школе №1, кстати, тоже не соответствует нормам. Его переоборудовали в середине 80-х годов из бомбоубежища, он не подходит для занятий физкультурой по размеру. В начале учебного года в гостях у школы побывали глава администрации города Александр Братчиков и его зам Александр Коновалов, они осматривали в том числе и площадку. Но пока целевых денег на такую роскошь, как новый спортзал и уличная площадка, в казне нет.

Спортплощадка школы №1, а также арт-объекты, расположенные на площадке коррекционной школы по соседству

Оставляет желать лучшего и площадка другой псковской школы, расположенной в центре Пскова, - №2. 

Спортплощадка школы №2

Если в школах №1 и №2 спортплощадка какая-никакая есть, то в школе №25 она, скорее, отсутствует. Большое пространство за школьным зданием пустует. Точнее, оно востребовано у кого угодно, только не у школьников. Здесь все по фен-шую для того, чтобы погулять с собачкой или сэкономить время, спеша на улицу Западную: темно, ветрено и просторно. Здесь даже можно снимать продолжение сериала о Чернобыле: натура позволяет.

Растрескавшийся от времени и палящего псковского солнца асфальт, поросший уже местами пожухлой травой, выставка достижений народного скамеечного хозяйства (объекты в количестве трех штук типа «лавочка» представляют собой арматурины, гнутые временем и тяжестью наевшихся гранитом науки учеников), убогие турники и лесенки. Футбольное поле  многофункционально: в дождливое время его заливает водой и глядишь, на нем можно играть еще и в водное поло. Для удобства игроков поле пересекает народная тропа.

Родители неоднократно просили администрацию школы обратить внимание на благоустройство площадки, но воз и ныне там. Денег нет - и ученики держатся. За гнилые трубы советских гимнастических перекладин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова, к ним регулярно поступают жалобы и предложения от населения, касающиеся школьных спортплощадок. Их недостаточно, и качество их оставляет желать лучшего, признают в комитете. Вместе с тем, отмечают, что отдельной программы по спортплощадкам в Пскове нет и не было. В основном их обновляют или переоборудуют по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды, по линии «Единой России», «Газпрома» или спонсорства частных инвесторов.

Проблем в современной школе много, и спортплощадки, наверное, не относятся к числу самых острых и первостепенных. Но давно сказано: в здоровом теле - здоровый дух. В связи с чем предлагаем еще раз насладиться фотографиями спортплощадок больного человека...

Елена Никитина

Теги: #школа #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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