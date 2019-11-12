Общество

12 декабря сотрудники регионального Росреестра проведут прием граждан

Прием уполномоченными лицами центрального аппарата управления Росреестра по Псковской области и филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области пройдет 12 декабря, начиная с 12.00 до 20.00, по адресу: Псков, улица Рабочая, дом 11.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в в Росреестре по Псковской области, личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), и по предварительной записи, которая будет осуществляться с 18 ноября по 11 декабря с 9.00 до 17.00 по телефону: 8 (8112) 68-74-01.

Управление Росреестра по Псковской области информирует, что начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский день приема граждан.

Основной задачей проведения Общероссийского дня приема граждан является реализация прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные органы и органы местного самоуправления.