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Общество

Эксперт дал рекомендации, как компенсировать недостаток солнечного света

15.11.2019 11:48|ПсковКомментариев: 0

Витаминно-минеральные комплексы не могут в полной мере компенсировать недостаток солнца, который возникает в осенне-зимний период. Решением могут стать специальные лампы, имитирующие солнечный свет, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Центра медицины сна Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, врача-сомнолога Александр Калинкин.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ноябрь с метеорологической точки зрения является самым «депрессивным» месяцем в году. В этот период наблюдается низкое давление, а также частое отсутствие солнца из-за высокой облачности.

«При недостатке света, прежде всего солнечного, происходит нарушение выработки мелатонина. Нарушается циркадианная выработка мелатонина. Это одна из причин сезонного аффективного расстройства, сезонной депрессии, снижения настроения, ухудшения качества сна, бессонницы и так далее, - рассказал Калинкин. - Компенсировать недостаток солнца какими-то витаминами невозможно фактически. [Солнце] - это главный регулятор мелатонина, поэтому витаминами это не компенсируешь».

Для восполнения нехватки солнца эксперт рекомендует максимально долго находиться на солнце, а в помещении использовать специальные лампы освещения, имитирующие солнечный свет. «Сейчас уже созданы специальные лампы освещения, которые имитируют солнечный свет и даже небольшой сеанс, продолжительностью 30-40 минут с утра в значительной степени позволяет восстановить выработку мелатонина. Существует даже специальная рама оконная, которая тоже имитирует свет», - пояснил Калинкин.

Специалист также советует во время сна максимально ограничивать количество света в помещении. Исключением являются люди, у которых наблюдаются тревожные расстройства. «Им наличие небольшого ночника позволяет уровень тревоги уменьшить. Ночник такого красного, оранжевого, желтого света будет давать небольшое количество света в комнате, но он будет его успокаивать», - добавил он.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия пояснила, что у людей сформировалось неправильное отношение к витаминно-минеральным комплексам. Многие считают, что их следует принимать курсом и в определенные сезоны года. «Витаминно-минеральный комплекс относится к биологически активным добавкам (БАД), к таким веществам, которые не лечат, а нормализуют наш рацион. Не только весной и осенью, витаминно-минеральные комплексы нужно принимать постоянно», - рассказала она.

Диетолог также уточнила, что передозировки витаминно-минеральными комплексами, в случае приема по инструкции, быть не может. «Они рассчитаны так, что их суточная доза не более 50-60% одноразовой терапевтической дозы. И не менее 10% суточной физиологической нормы. С другой стороны, если человек заболел и его заболевание вызвано недостатком какого-то витамина, тогда врач назначает витамин в терапевтической дозе и курсом», - добавила Чедия. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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