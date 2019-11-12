Общество

Встретившись с собой 10 лет назад, россияне посоветовали бы себе больше учиться

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob спросил россиян в возрасте 30, 40 и 50 лет, какой совет они дали бы себе на 10 лет моложе. Если бы существовала возможность вернуться на 10 лет назад и встретиться с самим собой, большинство россиян обратилось бы к себе с призывами учиться и быть решительнее, сообщается на портале.

Самый главный совет, который россияне дали бы себе 10-летней давности, звучит лаконично: «Учись!», - он чаще всего звучал в ответах 30-, 40- и 50-летних россиян (18, 16 и 18% соответственно).

На втором месте по популярности среди обращений 30-летних к себе - фраза «Все правильно делаешь, продолжай!» (9%). У 40- и 50-летних этот совет на 3 месте (по 7% голосов), на втором же у них призыв «Будь решительнее, ничего не бойся!» (8 и 11% голосов).

Следующие советы актуальны лишь в отдельных возрастных группах.

Так, 30-летние посоветовали бы себе сменить профессию (7%), тщательно взвешивать свои решения (5%), проявлять самостоятельность (4%).

Из уст 40-летних звучали призывы найти хорошую работу (5%) и никогда не сдаваться (4%).

50-летние обращались к себе с советом беречь близких и родных людей (6%).

С увеличением возраста респондентов совет «Ничего не бойся!» звучал чаще: 6% среди 30-летних и 11% среди 50-летних. Здоровье ценится тем больше, чем старше мы становимся: призыв заниматься спортом и отказаться от вредных привычек среди 50-летних звучал чаще, чем среди 30-летних (7 и 3% соответственно). Старшее поколение также чаще обращалось к более молодой версии себя с предостережением не доверять никому: 6% среди 50-летних и 2% среди 30-летних.

Среди множества других не столь популярных советов - наставления финансовые («Купи биткоины», «Откладывай деньги», «Не бери кредит»), философские («Радуйся жизни», «Не торопи события»), карьерные («Держись за свою работу»), жизненные («Не вступай в брак», «Переезжай», «Больше отдыхай»).