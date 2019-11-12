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Общество

Сельские учителя получат выплату в один миллион рублей

15.11.2019 11:06|ПсковКомментариев: 2

Правительство России утвердило порядок предоставления единовременных выплат для учителей, прибывших или приехавших на работу в села и поселки городского типа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан министерством просвещения во исполнение поручения президента Владимира Путина. Он предложил создать программу по аналогии с «Земским доктором», чтобы учителя более активно переезжали работать в небольшие населенные пункты. с 2020 года учителям, прибывшим или переехавшим на работу в села, поселки городского типа, рабочие поселки или города с населением до 50 тысяч человек, будет предоставляться единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

В постановлении прописываются правила, порядок и условия предоставления и распределения субсидий. Они будут выделяться на основании соглашения между Минпросвещения РФ и правительством региона.

Мера направлена на обеспечение сельских учебных заведений педагогическими кадрами.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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