Общество

Псковичам напоминают, как записаться на прием в Кадастровую палату

Вопросы с земельными участками (постановка на кадастровый учет, запросы о земельных участках и т.д.) осуществляется Кадастровой палатой. Для того чтобы избежать длительных ожиданий жители Псковской области могут предварительно записаться на прием в Кадастровую палату любым удобным для себя способом: путем личного обращения, по телефону или посредством официального портала Росреестра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, записаться на прием и выдачу документов на все виды государственных услуг, оказываемых населению Федеральной кадастровой палатой по Псковской области можно не только в межрайонный отдел, но и в любой территориальный отдел на территории Псковской области. Услуга предварительной записи предоставляется бесплатно, и воспользоваться ей может любой желающий.

Как записаться?

Самым популярным способом предварительной записи является электронный портал Росреестра, благодаря которому заявитель существенно экономит личное время, минуя посещение офиса и живой очереди. Запись на прием через портал осуществляется на сайте www.rosreestr.ru. В главном окне сайта находится раздел «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием». На открывшейся странице следует выбрать субъект - Псковская область, поставить галочку в поле «Все офисы в данном субъекте», после чего нажать ссылку «Показать офисы», далее выбрать интересующий межрайонный или территориальный отдел. После чего записываетесь на выбранную дату и время приема. Обязательными полями для заполнения являются следующие строки: фамилия, имя, е-mail, телефон, регион, район и адрес.

Кроме этого можно записаться на прием, позвонив в филиал Кадастровой палаты по Псковской области по телефону (8112)649-301 доб. 2141.

Напоминаем, что на сайте МФЦ можно записаться на подачу документов либо получение готового результата государственной или муниципальной услуги. Сервис предварительной записи доступен во всех отделах МФЦ и позволяет спланировать визит в удобное для вас время, без ожидания в очереди. Для того, чтобы выбрать дату и время посещения МФЦ, необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте mfc.pskov.ru и воспользоваться вкладкой «предварительная запись».

График приема специалистов

Заместитель директора-главный технолог Аршинова Марина Вячеславовна ведет прием каждую среду месяца с 10.00 до 13.00.

Начальник отдела обработки документов и учетных действий №2 Ояотс Ирина Васильевна ведет прием в каждый вторник с 10.00 до 13.00 (кадастровый учет ЗУ и ОКС, кадастровая оценка).

Отдел обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 Гришина Елена Николаевна ведет прием граждан каждый вторник с 10:00 до 13:00 (вопросы внесения сведений о границах муниципальных образований, территориальных зон, между субъектами и ведения публичной карты).

Начальник межрайонного отдела Иванова Валентина Михайловна ведет прием каждую среду месяца с 10.00 до 13.00 (вопросы приема-выдачи документов).

Начальник отдела предоставления сведений Смолковская Наталья Алексеевна ведет прием каждый четверг с 14.00 до 17.00.

Начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН, НБД и ИПД Тимофеева Наталья Анатольевна ведет прием каждый четверг месяца с 10.00 до 13.00 (вопросы ведения ЕГРН).

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Платонов Владимир Никитович ведет прием каждый вторник месяца с 10.00 до 13.00.

Кроме этого любой интересующий вопрос можно задать в официальной группе филиала в ВКонтакте - https://vk.com/kadastr_pskov.