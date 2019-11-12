Общество

В Псковской области задержали 20 тонн моркови из Беларуси

В фитосанитарном карантинном пункте пропуска «Долосцы», расположенном на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации, должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз 20 тонн свежей моркови. Груз следовал автомобильным транспортом из Брестской области Республики Беларусь в Тосненский район Ленинградской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе проведения документарной проверки сотрудниками ведомства было установлено, что фактический номер автотранспортного средства не соответствует номеру, указанному в фитосанитарном сертификате. Таким образом, данный документ признается недействительным, так как возможность убедиться в достоверном происхождении товара отсутствует.

Ввоз 20 тонн свежей моркови на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.